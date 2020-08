MotoGP : Libres 4 (EL4), Nakagami se montre, Zarco absent

Takaaki Nakagami surprend tout le monde pour réaliser le meilleur temps des essais libres 4 du Grand Prix MotoGP de Styrie. Johann Zarco s’est fait remarquer… car il n’a pas participé à la session.

L’ultime séance d’essais libres MotoGP du Grand Prix de Styrie se lance un tout petit peu en retard. En effet, lors des qualifications Moto3 quelques minutes plus tôt, un crash déverse de l’huile sur la piste du Red Bull Ring. Le temps de nettoyer, une bonne demi-heure s’envole.

Juste après cela, il s’agit maintenant pour les pilotes MotoGP de s’aventurer sur un circuit qui vient tout juste d’être sali par de l’huile. La piste a, bien sûr, été nettoyée, mais l’adhérence n’est pas optimale. Deux philosophies pourraient donc d’affronter : rouler pour prendre des marques, au risque de chuter, ou attendre et s’élancer uniquement en qualifications.

Espargaro vs Espargaro

Les pilotes ne tergiversent pas bien longtemps. Ils sont nombreux à prendre la piste dès l’agitation du drapeau vert. On note toutefois un absent en ce début de séance, Johann Zarco. Le pilote Avintia n’est pas dans son garage. Avec un poignet cassé et condamné à s’élancer de la voie des stands en course, peut-être se préserve-t-il.

En piste, Pol Espargaro est comme à son habitude parmi les premiers à faire un temps. L’Espagnol réalise un 1’24’7 et se place devant Franco Morbidelli. Mais le pilote KTM est battu par son frère, Aleix, pour quelques millièmes. Il réplique toutefois en 1’24’5. Sympathiques images d’une guerre fratricide. Miguel Oliveira sépare les deux hommes en prenant le deuxième rang.

Joan Mir se montre encore en essais libres MotoGP

La séance se calme alors. Pol Espargaro enchaîne les tours en 1’24’6, 1’24’5. L’Espagnol est un métronome au rythme de course excellent. Son meilleur temps est toutefois battu par Joan Mir, en 1’24’481. Après sa performance des essais libres 3, l’Espagnol se montre encore.

Un peu plus loin dans la hiérarchie, Fabio Quartararo pousse et remonte. Le tricolore réalise de bons secteurs et prend la quatrième position, à deux dixièmes de la tête. À noter qu’il est en soft, à l’inverse de Joan Mir, qui enfonce le clou en médiums. Avec un 1’24’460, l’officiel Suzuki accentue son avance.

Takaaki Nakagami frappe au bon moment

Les améliorations ne s’arrêtent pas là, puisque Takaaki Nakagami reprend le meilleur temps pour un petit centième. Miguel Oliveira est également dans de très bons chronos mais n’arrive pas à tout mettre bout à bout.

Au terme de la session, Takaaki Nakagami réalise donc le meilleur temps des essais libres 4. Il devance Joan Mir et Pol Espargaro. Fabio Quartararo est 5e, Valentino Rossi 13e, derrière Maverick Vinales. Notez également que Jack Miller est parti à la clinique mobile en pleine séance. À voir si l’Australien sera capable de se battre en qualifications, dans quelques minutes.

Le classement des EL4 MotoGP en Styrie