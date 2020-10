MotoGP : Libres 4 (EL4), Vinales le plus rapide, inquiétudes pour Quartararo, Zarco P14

Maverick Vinales est le plus rapide des essais libres 4 MotoGP au Grand Prix de Teruel. Les rythmes de tous les pilotes sot très serrés, avant les qualifications.

Entre les essais libres 3 et les qualifications, les pilotes MotoGP profitent d’une quatrième et ultime session d’essais libres ce samedi. Il s’agit de travailler le rythme de course sans prendre de risques. Une chute et/ou une blessure, à moins d’une heure des qualifications, cela pourrait être désastreux.

Si les pilotes ne poussent pas, les écarts sont toujours faibles en tête. Après 10 minutes, Joan Mir est en tête, 23 millièmes devant Takaaki Nakagami et 87 millièmes devant Pol Espargaro. On sait que l’officiel Suzuki est véloce et possède un gros rythme de course.

C’est tout l’inverse pour Francesco Bagnaia. En grande difficulté depuis son arrivée sur ce circuit, l’Italien termine une nouvelle fois au sol. C’est sa troisième chute du week-end, pas de quoi le mettre en confiance… Il est bientôt rejoint au sol par Stefan Bradl. Les deux hommes s’en sortent heureusement sans blessure.

Le rythme progresse

Du côté des Français, Fabio Quartararo roule dans des chronos similaires aux sessions précédentes. Le tricolore est en 1’48’8 régulier, mais n’est que 11e. En effet, plusieurs pilotes ont progressé dans leur rythme. C’est notamment le cas de Pol Espargaro, qui joue toujours au 3e rang.

Il faut attendre neuf minutes avant le terme de la session pour voir Takaaki Nakagami se hisser au sommet de la hiérarchie. Le pilote LCR Honda est en 1’48’085, devant ses adversaires. On note les chronos intéressants d’Alex Marquez, en 1’48’7 avec un pneu dur à l’avant.

Maverick Vinales passe finalement la ligne en 1’47’931 et ravit le meilleur temps à Nakagami pour plus d’un dixième. Joan Mir et Pol Espargaro complètent le top4. Fabio Quartararo est 12e et semble encore en manque de rythme. Il accuse environ trois dixièmes de retard au tour par rapport à son équipier, Franco Morbidelli, 6e. Johann Zarco est 14e. Place aux qualifications désormais, sur le circuit d’Aragon.

Le top10 des essais libres 4 MotoGP au Grand Prix de Teruel

Vinales Nakagami Mir P.Espargaro A.Espargaro Morbidelli Miller Rins Crutcblow Oliveira