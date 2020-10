MotoGP : Libres (EL1), Marquez domine, Quartararo plonge, Zarco P11

Alex Marquez domine les essais libres 1 au Grand Prix MotoGP de Teruel. Joan Mir a été impressionnant sur son rythme de course, loin devant Fabio Quartararo, seulement 17e.

Une semaine après l’épreuve d’Aragon, les pilotes MotoGP retrouvent le MotorLand éponyme pour le Grand Prix de Teruel. Le soleil est au rendez-vous pour les essais libres 1, avec 19°C au sol. C’est mieux que le week-end passé, mais attention à la mise en température des pneus, afin d’éviter les chutes.

Dès l’apparition du drapeau vert, de nombreux pilotes sont en piste. Les premiers chronos tombent : Pol Espargaro signe une première référence, en 1’49’688. Il est bientôt battu par Alex Marquez, en 1’48’953. C’est déjà bien plus vite que le meilleur temps des EL1 du week-end passé, en 1’49’866.

Après près d’un quart d’heure dans cette séance, le pilote officiel Honda mène la danse devant Takaaki Nakagami. Du côté des Français, Johann Zarco est 10e à quatre dixièmes. Fabio Quartararo n’est que deux petits dixièmes plus loin, mais pointe au 17e rang.

Quelques minutes plus tard, Takaaki Nakagami réalise le meilleur temps de cette séance, en 1’49’622. Tout est très calme, les pilotes enchaînent les boucles. On note que Fabio Quartararo est dans la roue de Johann Zarco. Les deux hommes sont calés en 1’50 au tour.

À 10 minutes du terme, la plupart des pilotes sont sur leur machine. Aucun d’entre eux ne semble toutefois vouloir chercher le meilleur temps. Joan Mir a notamment beaucoup travaillé dans les stands et teste désormais en piste. L’Espagnol occupe le 3e rang et tourne régulièrement à cinq dixièmes du meilleur chrono. Juste derrière lui au classement, Franco Morbidelli est sur un rythme similaire.

Un pilote remonte cependant très fort en fin de session, il s’agit de Stefan Bradl. L’Allemand prend le 4e rang. Son équipier, passé en gomme tendre à l’arrière, boucle un tour en 1’48’184. Il s’empare du commandement de cette session à quelques secondes du terme. L’Espagnol force pour améliorer, mais chute sans gravité dans sa dernière tentative.

Cela ne l’empêche toutefois pas de garder la tête au bout de cette session. Il devance la Honda de Takaaki Nakagami. Joan Mir est troisième, devant l’autre Honda de Stefan Bradl. Notons que Cal Crutchlow a été victime d’un problème mécanique et n’a pu conclure cette session.

Fabio Quartararo semble pour sa part plus en difficulté. Le pilote Petronas rate beaucoup de virages et échoue au 17e rang. Johann Zarco conclut pour sa part en 11e position. Les essais libres 2 sont à suivre à partir de 14h30. Retrouvez le programme complet du Grand Prix de Teruel ici.

