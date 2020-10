MotoGP : loin des débats, Zarco a tout de même amélioré son feeling

C’est certainement la qualification la plus difficile de l’année, vécue par Johann Zarco samedi dernier, en Aragon. Pourtant, vendredi, les choses s’étaient plutôt bien déroulée en EL1 et 2. Mais après deux chutes et la difficulté à piloter la Ducati dans ces conditions fraîches en venteuses, le tricolore est complètement passé à côté de son sujet.

Johann Zarco : l’espoir d’une remontée

16ème sur la grille après avoir échoué dans sa quête de Q2, Johann Zarco doit encore améliorer son feeling sur sa Ducati. Mais le tricolore, à sa décharge, n’est pas le seul à souffrir. En effet, l’ensemble des Ducati ont eu des difficultés à assurer leur qualification. A commencer par Dovizioso et Bagnaia. Alors ce dimanche, le tricolore ne pourra pas espérer signer un grand résultat, dans des conditions normales.

« Circuit difficile pour moi ici en Aragon. Cet après-midi, j’ai construit ma confiance pour être prêt demain en course« . Johann Zarco via Instagram

Néanmoins, l’intéressé a tout de même su exploiter les qualifications pour améliorer son ressenti au guidon de la moto italienne. De quoi réduire l’écart avec ses rivaux et gagner en confiance, afin de trouver le bon rythme en course, tout à l’heure. Aussi, le warm-up sera crucial pour le Français, qui disposera d’une occasion d’améliorer encore son feeling, afin de disposer d’une machine pour remonter cet après-midi.

La grille de départ du Grand-Prix de MotoGP d’Aragon