MotoGP : Marc Marquez forfait au Grand-Prix de Teruel

L’espoir était mince mais réel. Néanmoins, après analyse de l’état des blessures de Marc Marquez, il a été décidé de ne pas lui donner le feu vert pour revenir en Grand-Prix, lors de la course de MotoGP de Teruel, ce week-end. C’est donc, cette-fois encore, Stefan Bradl qui pilotera la Honda de l’Espagnol. Aux côtés de son frère, Alex Marquez, qui ne cesse de monter en puissance depuis trois Grand-prix.

Back again at Aragon Motorland, this time for the Teruel GP

« The goal remains the same » Alex Marquez

« Hopefully it isn't as cold this week » Stefan Bradl

