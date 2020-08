MotoGP : Marc Marquez forfait en Autriche aussi

Cela ne faisait guère de doute, mais dans l’attente d’une officialisation, il était encore possible d’espérer, pour les fans du pilote espagnol. Marc Marquez ne participera pas non-plus au prochain Grand-Prix d’Autriche de MotoGP, à suivre le week-end prochain. C’est à nouveau le pilote d’essais et de réserve, Stefan Btadl, qui sera au guidon de la Honda pilotée normalement par l’ibérique.

« Stefan sera encore avec nous cette semaine en Autriche. Stefan a testé beaucoup de choses pendant le week-end. Il était très occupé. Il lui a été assez difficile de comprendre quel était le set-up parfait pour la course. Il a fait de son mieux, mais malheureusement il est sorti de la piste et a perdu beaucoup de temps, alors il n’a pas pu se battre pour un meilleur résultat. Avec Stefan, nous verrons dans les prochains jours si nous testons de nouvelles pièces ou quel type de week-end nous allons préparer d’un point de vue technique. » a déclaré Alberto Puig.

« At the end of the day we are a team, we are professionals and we support our riders wherever they are »

Team Manager Alberto Puig shares his thoughts on the #CzechGP as we head for Austria.

