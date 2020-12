MotoGP : Marc Marquez pourrait louper les six 1ers Grand-Prix 2021

Décidément, rien ne va plus pour Marc Marquez, qui ne semble pas se remettre de sa blessure survenue en début de saison 2020 de MotoGP. Il faut dire que le pilote ibérique avait probablement aggravé la situation en tentant de revenir trop tôt, alors que sa convalescence n’était pas terminée. Résultat, le pilote Honda vient à nouveau d’être opéré et il pourrait être indisponible pendant six mois encore.

Marc Marquez : une convalescence problématique pour Honda ?

Ce serait une catastrophe pour le Team Honda officiel, en MotoGP ! Même si cela ferait le bonheur d’un pilote resté sous la touche où d’un rookie voire, de Pol Espargaro, qui rejoindra cette équipe en 2021. Mais nous n’en sommes pas là. Car à cette heure, après une nouvelle opération réussie, Marc Marquez n’est pas encore déclaré forfait pour les premiers tests, ni pour le lancement du championnat 2021.

Cependant, après une telle intervention (de l’humérus), le multiple champion de monde devra observer une longue période de repos et de rééducation. Cela n’était pas prévu, bien évidemment. Et selon les dernières informations en notre possession, il pourrait être immobiliser loin des circuits pendant près de six mois. Ce qui le ramènerait, selon le calendrier officiel, au Grand-Prix de Catalogne, le 6 juin prochain. Reste à déterminer qui serait sélectionné pour le remplacer…