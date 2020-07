MotoGP : Marquez mène le warm-up, Zarco sans étincelles

Marc Marquez mène le warm-up MotoGP à Jerez. Le combat est déjà engagé entre le pilote Honda et les Yamaha. Quartararo et Zarco ont été plus discrets, respectivement 7e et 17e.

Comme vendredi et samedi, le soleil brille sur le circuit de Jerez en ce dimanche matin. Au moment de débuter le warm-up, plusieurs pilotes prennent rapidement la piste. Johann Zarco est parmi les premiers à sortir des stands, alors que Fabio Quartararo prend son temps.

Sur le circuit, Pol Espargaro est le plus prompt à entrer en action. En 1’38 »365, l’officiel KTM culmine au sommet de la feuille des temps près de sept minutes durant. À mi-session, l’Espagnol est toutefois battu par Marc Marquez, puis Franco Morbidelli.

Les temps continuent de descendre, grâce à Maverick Vinales. L’officiel Yamaha est en 38’0, donnant de tous petits écarts entre les différents pilotes en ce début de warm-up. Pol Espargaro, désormais 4e, n’est qu’à deux dixièmes de la tête. De même pour Fabio Quartararo, 5e.

Marquez vs les pilotes Yamaha

Un homme décide néanmoins d’accélérer encore, il s’agit de Marc Marquez. À quelques minutes du drapeau à damiers, l’Espagnol relance un tour et ravit la tête à Maverick Vinales. Les deux homes s’affrontent quelques minutes. Puis le champion du monde en titre réalise un 1’37 »883 et prend définitivement le commandement.

Franco Morbidelli montre également qu’il est dans le rythme, avec un temps cinq centièmes moins rapide que Marquez. la dernière minute du warm-up est marquée par un crash pour Cal Crutchlow. Le Britannique est à terre et semble secoué. En espérant qu’il ne soit pas trop durement touché. La course commence dans peu de temps.

En parlant d’accidents, rappelons d’ailleurs l’absence d’Alex Rins, forfait suite à une fracture de l’épaule. Le warm-up se conclut en tout cas par un meilleur temps de Marc Marquez, devant Franco Morbidelli et Maverick Vinales. Le poleman, Fabio Quartararo est 7e, Johann Zarco, 17e. La course MotoGP débutera à 14 heures.

Le classement du warm-up MotoGP à Jerez