MotoGP : Mathématiquement toujours titrable, Quartararo n’y croit plus

Dimanche dernier, à Valencia, la déception était grande, pour Fabio Quartararo, après l’arrivée du Grand-Prix d’Europe de MotoGP. Car le tricolore, en tombant d’entrée, perdait toutes ses chances de revenir dans la course au titre, face à Joan Mir. Pire, en ne prenant que 2 points alors que son rival gagnait pour la première fois de sa carrière, le pilote Yamaha disait quasiment à dieu à ses rêves de titre…

Fabio Quartararo toujours en course, malgré tout…

…pourtant, mathématiquement, tout est encore possible ! En effet, il suffirait d’une victoire de Quartararo le week-end prochain et d’un score vierge du pilote Suzuki, pour que l’écart se resserre à 12 points. Néanmoins, pour l’heure, Fabio semble atteint et ne veut plus vraiment penser au sacre. Effectivement, l’intéressé déclarait, peu après l’arrivée, qu’il se concentrait désormais sur la deuxième place, qu’il détient à égalité avec Alex Rins.

« Je suis tombé, mais aujourd’hui ça se présentait un peu difficilement de toute façon. Je suis très triste. Le championnat n’est pas fini, mais on se concentre à présent sur autre chose, on va essayer d’assurer la deuxième place. Je suis vraiment déçu mais c’est comme ça et je ne peux rien faire de plus »

S’agit-il, pour Fabio Quartararo, d’un moyen d’évacuer une pression devenue trop importante, en dépit de ses dires sur le sujet ? Où devons-nous simplement entendre des mots prononcés sous le coup de la déception ? Une chose est sûre, côté supporters, ils sont nombreux et nombreuses à y croire encore. Tant qu’il y a de la vie…