MotoGP : Maverick Vinales positif au COVID-19?

Un des ingénieurs de Maverick Vinales a été testé positif à la COVID-19. L’Espagnol pourrait être lui aussi contaminé et contraint de manquer le Grand Prix d’Europe MotoGP ce week-end.

Maverick Vinales va-t-il participer au Grand Prix d’Europe MotoGP sur le circuit de Valence? Rien n’est moins sûr en ce vendredi soir, depuis que son ingénieur de données a été testé positif au COVID-19. L’Espagnol est en attente des résultats d’un nouveau test et porte le masque.

Un test positif signifierait sans doute le retrait de ce week-end de course. Une potentielle douche froide pour l’Espagnol, qui se bat ardemment pour la couronne mondiale. Actuel 3e du championnat Pilotes, il accuse déjà 19 longueurs de retard sur Joan Mir, leader. L’écart pourrait culminer à 44 points au terme de cette manche, si Mir gagne.

Il s’agirait d’un gouffre, à deux courses du terme du championnat, soit 50 points à distribuer. D’autant que Vinales doit déjà s’élancer de la voie des stands pour cette course. L’Espagnol utilise en effet un nouveau moteur, un de trop que ce que le règlement autorise. Il lui faut donc sauver le maximum de points.

Avant même de démarrer, ce week-end s’annonçait aussi difficile pour Yamaha. Sous enquête des commissaires, la firme d’Iwata a été pénalisée pour avoir utilisé des soupapes non-homologuées au Grand Prix d’Espagne, en ouverture de saison. La marque aux diapasons a perdu 50 points au classement Constructeurs, 20 au championnat Équipes.

Alors qu’il remplaçait Valentino Rossi ce vendredi, Garrett Gerloff ne devait pas poursuivre samedi, l’Italien étant apte à rouler. Une absence de Vinales pourrait toutefois permettre à l’Américain de reprendre le guidon, pour disputer les qualifications et la course.

À voir comment la situation évoluera. Les pilotes négatifs au coronavirus ont en tout cas rendez-vous dès 10h45 samedi pour disputer les essais libres 3. Le samedi s’annonce difficile, sous une météo peu clémente.

Combined FP1 + FP2 – P11 #EuropeanGP First day with my new helmet 🤩 #MV12 pic.twitter.com/zuj0kbtGpx

— Maverick Viñales (@mvkoficial12) November 6, 2020