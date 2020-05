MotoGP : Maverick Vinalès regrette déjà le départ de Rossi

C’est à l’occasion d’une interview croisée avec Valentino Rossi que Maverick Vinalès a partagé sa déception. Celle de ne plus pouvoir travailler avec la légende italienne, dans le garage. Car en 2021, c’est Fabio Quartararo qui sera le nouvel équipier du pilote ibérique. Une page va se tourner…

Le sourire de Rossi va manquer à Maverick Vinalès

Mine de rien, la saison 2021 marquera un vrai virage, pour celles et ceux ayant soutenu Valentino Rossi, toutes ces années. Car l’Italien ne fera plus partie du Team officiel Yamaha. Bien qu’il y ait de fortes chances que l’intéressé ne reste en MotoGP, via l’équipe SRT Petronas. Toutefois, pour Maverick Vinalès, son départ laissera un grand vide :

« Clairement, et pendant de nombreuses années. J’adore partager la piste avec Valentino et c’est spécial de se battre contre lui. Il me pousse toujours à grimper d’un cran, toujours, que ce soit dans mes entraînements à la maison ou en piste. Il faut tout le temps que je regarde où est mon coéquipier, parce qu’on a beau être bons amis, on partager le garage Yamaha alors il faut avant tout qu’on se batte l’un l’autre. »

« Ce que j’ai appris au cours de toutes ces années − car on a tous les deux connu des moments difficiles chez Yamaha, en particulier fin 2017 et en 2018 − c’est que Valentino a toujours gardé le sourire. Et je ne comprenais pas pourquoi ! On est loin, on n’est pas dans le top 10, et on n’y est pas habitués, alors je ne savais pas pourquoi il souriait. Parfois, je parlais avec des gens et je leur disais : ‘Je ne sais pas pourquoi il sourit’. Il était tellement content, [comme si] ça ne faisait rien. Il donne tout en piste, et en dehors il est content. J’ai donc appris à être heureux même quand les choses ne sont pas comme on le voudrait. Mais cela m’a pris des mois avant de le comprendre« .

Une bonne humeur qui fera peut-être défaut après le départ de « Vale ». Néanmoins, un autre sourire le remplacera, celui de Fabio Quartararo, également connu pour sa bonne humeur. Un héritage difficile à porter pour le tricolore, qui sera en position de gagner régulièrement des Grand-Prix face à un pilote désormais expérimenté également, Maverick Vinalès…