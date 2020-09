MotoGP : meilleur pilote Ducati, Zarco pense à la 1ère ligne mais…

Assurément, vendredi dernier à Barcelone, Johann Zarco a marqué les esprits. Sur un tour, tout du moins…En effet, après une chute, le pilote tricolore a réussi un chrono exceptionnel, sans avoir beaucoup roulé pendant les libres 2. Une performance qui rend le pilote Avintia Ducati optimiste, avant les qualifications. D’autant qu’il s’est révélé être le plus véloce des pilotes Ducati.

Johann Zarco manque de rythme en mode course

Décidément, il faut croire qu’après une chute, Johann Zarco est toujours très véloce ! Cela lui était déjà arrivé le week-end dernier, à Misano et le Français a récidivé, en EL2, dans le cadre du Grand-Prix de Catalogne. Non-qualifié le matin, il a su réagir en allant chercher la deuxième place provisoire. Précisément après un contact avec le sol. Néanmoins, si l’intéressé est à l’aise sur cette piste en « time-attack » et en pneus tendres, il va devoir travailler son rythme de course, insuffisant pour espérer un bon résultat en course, à ce stade :

« Je suis content de cette journée. Le premier run en EL1 a été bon, mais ensuite quand les pneus se dégradent j’ai encore beaucoup de problèmes, je ne suis pas rapide. J’espère donc progresser dans ce domaine demain parce que c’est très important pour préparer la course. Il y a une grande différence entre les pneus neufs et les pneus usés. Comme en République Tchèque, cette différence fait que j’arrive à obtenir une grosse amélioration et ça m’aide à être avec les premiers. Je suis donc content de ça. Dans la deuxième séance, mes trois derniers tours en soft-soft ont été bons et j’ai bouclé le dernier sous la barre des 1’40. C’est positif pour demain, parce que je ne sais pas quelles peuvent être les conditions. »

« S’il y a moins de vent, tout le monde sera beaucoup plus rapide. En ce qui me concerne, seul le soft peut me donner confiance pour le moment. Les autres sont un peu compliqués à gérer. Alors on verra demain. Si j’arrive à maintenir mon avantage pour être rapide au moins sur quelques tours en pneus neufs et obtenir une première ligne, ce sera génial. Et ensuite après une bonne qualif, il faudra trouver cette amélioration pour avoir un meilleur rythme en course. Si je peux partir en première ligne, je peux alors avoir un avantage pour obtenir un podium ce week-end. »

C’est donc une première ligne que vise Johann Zarco tout à l’heure, sur le tracé de Catalunya. Rendez-vous à 14H00 pour vérifier si le tricolore est bel et bien en mesure de jouer les premiers rôles.