MotoGP : Mika Kallio titularisé chez KTM au Portugal (officiel)

Iker Lecuona ne terminera donc pas la saison 2020 de MotoGP. Ce en raison de son test positif au coronavirus. Aussi, KTM vient d’annoncer que son pilote de réserve et d’essais, Mika Kallio le remplacerait. Le Finlandais sera donc au guidon de la machine du Team Français Tech-3 lors du Grand-Prix du Portugal 2020, qui aura lieu ce week-end, sur le circuit de Portimao. Une belle promotion pour l’intéressé, qui disposera enfin d’une bonne moto, à cette occasion.

« Avant toute chose, ce n’est pas une situation évidente, ni pour le team ni pour Iker. Je suis désolé qu’il soit contraint de manquer cette course. De mon côté, ça fait un moment que je n’ai plus roulé. Bien évidemment, ça sera intéressant de voir ma vitesse, ainsi que mon temps d’adaptation, que ça soit au circuit ou à plein d’autres choses. L’équipe est également toute nouvelle pour moi. J’ai donc beaucoup à apprendre. C’est un gros challenge, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. C’est toujours un honneur de piloter une MotoGP, d’être avec Hervé et le team Red Bull KTM Tech3. Je les connais depuis longtemps, sans compter que ça me fait toujours plaisir de disputer une course. La finale est toujours un moment très spécial… J’y serai avec le gratin de la moto, je suis sûr que je vais apprécier. Nous n’avons rien de particulier à attendre. Nous allons juste faire notre travail et nous verrons comment ça se terminera« , a déclaré Mika Kallio, suivant l’annonce officielle.