MotoGP : Monster Energy ajoute la corde Suzuki à son arc

C’est officiel depuis mardi dernier, le 1er décembre 2020. Et l’on imagine que l’excellente saison réalisée par l’écurie Suzuki en MotoGP a largement incité Monster Energy à s’associer avec cette formation. En effet, le géant de la boisson énergisante devient sponsor majeur du Team en question, en plus de son partenariat déjà actif avec Yamaha, dans la catégorie reine.

MotoGP : Suzuki et Monster, les discussions ont débuta avant 2020

Ainsi, l’on apprend de la voix de Davide Brivio que l’écurie Ecstar Suzuki avait commencé à discuter avec la Direction de Monster Energy avant le lancement de cette saison 2020 de MotoGP. Ils ont eu du nez, dira-t-on, du côté de l’entreprise en question. Aussi, après avoir soutenu les deux pilotes, Joan Mir (champion du monde 2020) et Alex Rins, le géant de la boisson énergisante va donc être derrière l’ensemble de l’écurie.

DAVIDE BRIVIO – Manager du Team Suzuki Ecstar

« Nous sommes très heureux d’annoncer cet accord avec Monster Energy. C’est une entreprise très active dans le MotoGP et d’autres disciplines du sport automobile. Nous avons commencé à négocier avant le début de l’année et nous sommes très fiers d’avoir la marque Monster Energy sur notre moto pour les années à venir. Monster était déjà partenaire de nos deux pilotes, nous sommes donc impatients de travailler beaucoup plus étroitement avec eux, et nous essaierons d’apporter notre meilleure contribution à leurs activités marketing. Je pense que les deux marques bénéficieront beaucoup de ce partenariat. Nous partageons avec Monster l’amour du sport et un esprit déterminé, et nous essaierons de partager ensemble de grands moments à l’avenir. Nous avons toujours eu de bonnes relations avec la direction de Monster Energy et tout le personnel que nous avons rencontré jusqu’à présent, et nous sommes très heureux de commencer à travailler ensemble et très heureux de voir ce que nous pouvons rassembler dans ce sport. »