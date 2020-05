MotoGP : Morbidelli serait reconduit, reste à déterminer aux côtés de qui ?

Et dire qu’à la base, la star annoncée de l’écurie Yamaha SRT Petronas était supposée être Franco Morbidelli. Car Fabio Quartararo avait été greffé au projet un peu en panique, à la dernière minute. Au point que ce dernier ne pouvait bénéficier de la même machine que son coéquipier à l’entame de la saison et durant plusieurs courses. Et pourtant…

MotoGP : Morbidelli, des débuts solides

Si Franco Morbidelli était considéré comme une future grande star de la MotoGP, la présence à ses côtés de Fabio Quartararo ne lui aura pas fait que du bien…En même temps, qui pouvait prédire que le tricolore se révélerait à ce point dans la catégorie reine ? D’autant que de manière isolée, l’Italien a réalisé -objectivement- de bons débuts en MotoGP. Et cette réalité-là n’a pas échappé aux dirigeants de l’écurie satellite de Yamaha. Au point qu’une reconduction pourrait intervenir plus tôt que prévu :