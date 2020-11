MotoGP – OFFICIEL : Cal Crutclow signe chez Yamaha pour 2021

Les rumeurs s’étaient intensifiées, ces derniers jours et l’écurie en question vient d’officialiser l’information. Sans guidon chez Honda du fait de l’arrivée de Pol Espargaro (et des réactions en cascade au sein du HRC), Cal Crutchlow a finalement trouvé refuge chez Yamaha. Il ne sera donc pas pilote Aprilia -équipe avec laquelle il discutait- mais bien essayeur pour l’écurie dans laquelle Fabio Quartararo officiera, l’an prochain. On imagine, aussi, que si les wild-card font leur retour la saison prochaine, il en profitera…