MotoGP : officiel, Espargaro chez Honda, Marquez chez LCR

Il aura fallu attendre plusieurs semaines pour que l’insistante rumeur soit finalement confirmée. Mais cette-fois, c’est officiel. Marc Marquez fera équipe avec Pol Espargaro chez Honda HRC, à compter de la saison prochaine. Une décision qui va également envoyer Alex Marquez chez LCR, après une saison (celle qui va débuter ce week-end) à apprendre la MotoGP en compagnie de son frère.

« Je suis très fier d’annoncer ma prolongation avec Honda Racing Corporation. HRC m’a donné l’opportunité d’arriver en MotoGP et je suis heureux de rejoindre l’équipe LCR Honda à la fin de la saison 2020, et de courir avec une grande équipe qui a une grande expérience du MotoGP. Je veux remercier HRC et LCR Honda pour leur confiance afin que je continue à faire partie de la famille Honda. Je travaillerai dur pour leur prouver que je mérite cette confiance grâce à des résultats. Je suis maintenant impatient de débuter la saison à Jerez, et je suis pleinement concentré pour donner le meilleur de moi-même cette année ». a déclaré le rookie, qui s’apprête à débuter sa carrière dans une équipe…qui ne sera plus la sienne l’an prochain ! Etrange situation…

Par ailleurs, ces transferts posent aussi la question du second pilote, chez LCR. Car actuellement, Cal Crutchlow et Takaaki Nakagami y sont titulaires. Mais l’on imagine de Crutchlow annoncera la fin de sa carrière d’ici peu. A suivre tout de même. Voilà qui laissera peut-être quelques regrets à Johann Zarco, qui a piloté durant trois courses pour LCR, l’an passé. Avant de s’engager avec Ducati.

Honda Racing Corporation are proud to announce the renewal of Alex Marquez, extending his current agreement until the end of 2022. @alexmarquez73 will race on factory equipment in the @lcr_team in 2021 and 2022.https://t.co/8m8j9NCrjO

— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) July 13, 2020