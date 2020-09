MotoGP : officiel, Zarco chez Pramac, Bagnaia chez Ducati

On s’en doutait, mais encore fallait-il que cela soit officialisé ! C’est désormais le cas. Johann Zarco pilotera donc au sein du team Pramac, au guidon d’une Ducati mise à jour, la saison prochaine en MotoGP. De son côté, Pecco Bagnaia a été logiquement choisi par le constructeur italien pour rejoindre l’équipe officielle. Il sera donc coéquipier de Jack Miller à partir de 2020, dans le Team Factory.

Johann Zarco avec Jorge Martin

Par ailleurs, c’est Jorge Martin qui fera équipe avec le pilote tricolore chez Pramac. Reste à définir qui remplacera Johann Zarco chez Avintia, sachant que l’équipe espagnole dispose désormais d’un guidon très convoité.

« Jack Miller et Pecco Bagnaia ont montré cette année qu’ils pouvaient tirer parti du potentiel de notre Desmosedici GP, et qu’ils méritaient cette opportunité. Leur passage de Pramac Racing Team, où ils ont tous les deux évolué, vers l’équipe officielle, est une preuve de la collaboration efficace qui nous lie à l’équipe de Paolo Campinoti, que je tiens à remercier. Je suis certain que l’année prochaine, son équipe sera capable de tirer le meilleur du talent de deux nouveaux pilotes, Johann Zarco et Jorge Martín. »

« Dans l’immédiat, nous sommes toutefois concentrés sur la saison actuelle, car nous voulons décrocher le meilleur résultat possible avec nos deux pilotes : Andrea, qui en huit ans a terminé deuxième du championnat trois ans de suite et remporté 14 Grands Prix, faisant de lui le pilote Ducati le plus victorieux après Stoner alors qu’il est toujours à la lutte pour le titre cette saison, et Danilo. Danilo travaille dur afin de revenir se battre pour le podium. Avec eux, nous ferons tout pour conclure notre belle aventure de la meilleure façon possible. »