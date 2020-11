MotoGP : où en est Zarco, face à son objectif (initial) de top 10 final ?

A quelques jours du coup d’envoi du Grand-Prix d’Europe de MotoGP, faisons un point sur les objectifs de Johann Zarco. Car en début de saison, le tricolore s’était fixé un but précis à savoir, se classer dans le top dix du classement des pilotes 2020. Et si ce résultat n’est pas atteint pour le moment, cela reste réalisable, à condition de bien terminer l’année en cours.

Johann Zarco toujours dans le coup pour un top dix

Johann Zarco, pour l’heure, n’a pas atteint son but à savoir, terminer dans les dix premiers du championnat des pilotes. Il faut dire qu’entre sa chute au Grand-Prix d’Autriche puis sa blessure l’ayant handicapé en Styrie (deux courses sur lesquelles il pouvait marquer de gros points), les ennuis se sont accumulés pour lui en milieu de saison.

Néanmoins, si l’intéressé semble se défaire de la pression à ce sujet, il ne pointe qu’à 15 points de cette dixième place, détenue pour le moment par Miguel Oliveira. Et avec encore trois Grand-Prix à courir, rien n’est impossible. Mais pour y parvenir, il faudra que le pilote Ducati soit à la fois régulier et véloce. Idéalement, qu’il bataille régulièrement dans le top six.

« L’objectif général serait le top 10, c’est ce que j’annonçais en début d’année. Mais avec tout ce qui s’est passé en Autriche, puis les difficultés que j’ai eues à Misano et qui se sont enchaînées par cette chute à Barcelone, ça devient plus compliqué de jouer ce top 10. Sauf si j’arrive à ne faire que des courses dans le top 5, car là, oui, mathématiquement je pourrais très vite remonter. Cependant les sensations ne sont pour l’instant jamais très constantes d’une course à l’autre. Donc, certes, il y a la petite lueur à l’idée de jouer le top 10 au championnat, ce qui permettrait de se dire qu’au moins je suis entré dans ce que j’ai annoncé en début d’année, mais sans se mettre de pression. C’est bon aussi de prendre les courses comme une préparation pour 2021. Que je sois 12e ou neuvième à la fin du championnat, ça ne changera pas le regard et notre travail auprès de Ducati ».

Rendez-vous, donc, à partir de vendredi prochain, pour un week-end d’ores et déjà annoncé comme pluvieux.