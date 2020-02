MotoGP : Pedrosa domine à Sepang, Guintoli P3

C’est reparti ! Et c’est sur le circuit de Sepang que cela se passe. Où plutôt, que cela s’est passé…En effet, dimanche dernier, le championnat de MotoGP a repris ses droits par le biais d’une première journée de tests. Plus que des essais officiels et d’inter-saison, il s’agissait d’un shakedown. D’où la présence, dans plusieurs équipes, de pilotes d’essais…

MotoGP : Yamaha absente mais Lorenzo pour bientôt

A l’occasion d’un premier Shakedown, c’est l’Espagnol Dani Pedrosa qui s’est illustré en positionnant sa KTM au sommet du classement. D’un souffle, d’ailleurs, puisque son chrono en 2’00”625 n’était pas loin de tomber face à la Ducati de Michele Pirro, auteur d’un 2’00”642. Derrière, notre Français Sylvain Guintoli trouve le bon rythme au guidon de la Suzuki. Il signe 2’00”642, devant la Honda officielle de la nouvelle recrue Alex Marquez.

Suivent ensuite dans l’ordre, Binder, Bradl, Smith et Savadori. Et si Yamaha n’a pas encore été représentée lors de ce galop d’essai, cela devrait se produire ce lundi 3 février 2020. Pour l’occasion, Jorge Lorenzo (récemment recruté) pourrait prendre la piste. A suivre…