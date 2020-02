MotoGP : Petronas, l’équipe de Quartararo, est prête !

Ce jeudi 6 février, à Sepang (Malaisie) Yamaha Petronas a levé le voile sur les machines qu’elle utilisera cette saison en MotoGP.

A la suite de Suzuki et Yamaha Monster, le team satellite du constructeur aux diapasons, Sepang Racing Team, a présenté ses armes pour 2020. Machines officielles, Fabio Quartararo et Franco Morbidelli, inutile de dire que les espoirs sont haut pour ces derniers. Revivez la présentation du team Petronas ci-dessous :

Sepang Racing Team garde les mêmes couleurs

A l’image des motos de l’équipe Yamaha officielle, l’aspect extérieur n’évolue que très peu. Seule la prise à air frontale de la monture de Fabio Quartararo se trouve plus étroite en largeur, mais plus haute. Avec une livrée faite de bleu et de noir, gardant à peu près les mêmes traits qu’en 2019. Loin de la toute nouvelle robe sur la Suzuki GSX-RR 2020.

Reste donc désormais à allumer les moteurs et rouler. Ce que compte faire et bien faire l’équipe malaisienne. Comme l’a confié Razlan Razali, à la direction du team, lors de la présentation. Après une année 2019 surprenante, les objectifs sont élevés à l’abord de 2020 :

« L’année passé était tellement belle pour nous avec deux rookies. Comme je l’ai déjà dit, nous ne nous attendions pas à performer aussi bien. Les pilotes comme l’équipe en général se sont surpassés. Dans la continuité de 2019, nous espérons beaucoup de 2020, qui va être une grande année pour nous. Le MotoGP nous attend au tournant, il faut confirmer et nous avons revu nos objectifs à la hausse. Nous aurons une première idée de notre niveau après les journées de tests. »

Confirmer en MotoGP en 2020 pour Petronas

Fabio Quartararo est évidemment sur la même dynamique. Lui qui a porté l’équipe satellite de Yamaha sur plusieurs podiums l’an passé veut également confirmer ses performances. D’autant qu’une place de pilote officiel Yamaha l’attend déjà pour 2021 et 2022 :

« Comme tout le, monde le sait, je rejoindrai Yamaha Monster en 2021 et 2022. Le plus important est toutefois que je me suis entraîné dur pour être encore plus compétitif en 2020 et Yamaha aussi. Donc j’ai vraiment très envie de tester cette machine aussi vite que possible. Je veux faire une bonne saison et nous travaillerons aussi dur que possible avec le team. »

Un travail auquel prendra également part Franco Morbidelli. Le pilote italien entame aussi sa deuxième saison avec Petronas. Plus expérimenté en catégorie reine que son équipier, il souhaite se rapprocher des podiums cette saison. A l’image de Quartararo :

« C’et bon d’être de retour, j’ai l’impression de ne m’être jamais arrêté. La moto est différente mais semble géniale, nous essayerons de faire un bon travail cette année. Il sera important de trouver rapidement le bon feeling [lors des tests de pré-saison]. Mais aussi de s’adapter, trouver des réglages et de la vitesse. Ceci afin d’augmenter note niveau de jeu. J’essais également d’augmenter le mien. Je crois avoir bien travaillé cet hiver. J’ai besoin de me battre pour le podium souvent, c’est ce que je vise. »

Rappelons que les premiers tests de pré-saison à Sepang se dérouleront du 7 au 9 janvier. Ils seront suivis par une deuxième salve de trois jours au Qatar du 22 au 24 février. Avant le début de saison MotoGP, le 8 mars.

2020 est sur le point de commencer 🔥🙏🏼 / 2020 is about to start 🔥🙏🏼 pic.twitter.com/aH7dBvVi3J — Fabio Quartararo (@FabioQ20) February 6, 2020

(crédit photo : Twitter Sepang Racing Team)