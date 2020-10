MotoGP : Petrucci gagne, podium pour Marquez, Zarco P5, Quarta P9

Grand-Prix de France Moto, la course – Malheureusement, l’arrivée de la pluie, au Mans, n’aura pas été bénéfique aux pilotes tricolores. Fabio Quartararo perd quelques points au championnat sur Dovizioso.Mais il limite la casse. Pour sa part, Johann Zarco a payé en début de course son choix de gommes médiums mais le tricolore s’est malgré tout offert une très belle remontée. Il avait le rythme pour gagner. Superbe victoire de Petrucci et 1er podium en MotoGP pour Alex Marquez.

MotoGP, le Mans : le départ sous la pluie !

C’est le grand jour ! Pour Fabio Quartararo, en particulier. Devant son public, le tricolore s’élancera dans quelques secondes en pole position du Grand-Prix de France 2020. En tête du championnat, le tricolore a la possibilité d’accroître son avance tout en marquant l’histoire de ce sport. Au coup d’envoi, Fabio devra se méfier des deux Ducati de Miller et Petrucci, susceptibles de le déborder d’entrée. N’oublions pas, également, Johann Zarco, qui a peut-être un coup à jouer, depuis la 3ème ligne.

Premier coup de théâtre, il pleut dans la Sarthe ! Le départ du Grand-Prix est donc décalé ! Il faudra donc attendre 13H05. Chacun sera libre de partir avec des pneus pluie ou non. Une importante partie de stratégie se joue donc, d’ores et déjà. Par ailleurs, un tour sera décompté du total initial. Et c’est parti pour le tour de formation, sur un tarmac clairement détrempé. Ce sera donc les gommes pluie pour tout le monde.

Les pilotes se positionnent sur la grille de départ. Le coup d’envoi est donné ! En pole, Quartararo ne s’élance pas idéalement ! Miller en tête ! Rossi au sol ! Et il gêne dans sa chute, Mir et Vinalès. Johann est 8ème, Fabio 2ème mais il se fait passer par les Ducati officielles. Zarco dégringole dans le classement. Petrucci prend la tête ! Pol Espargaro passe Quartararo. Trois Ducato en tête, Petrucci devant Miller et Dovizioso. Mais ce dernier déborde Jack ! Valentino abandonne.

Rossi abandonne !

Zarco est maintenant 13e. Très étonnant alors qu’il est normalement à l’aise dans ces conditions. Fabio a repassé Pol. Il reste quatrième. Bradl passe Zarco. Dépassement de Rins sur Quartararo. Espargaro également devant le tricolore, qui est 6ème. Début de course loin d’être idéal, pour nos tricolores. Nouveau dépassement, de Rins sur Espargaro. Crutchlow dépasse Quartararo. Smith, Marquez et Oliveira passent à leur tour le poleman.

Alors que les trois Ducati s’échappent. Rins accuse plus de trois secondes de retard, déjà. Pour l’heure, c’est Dovi qui est en train de réaliser une très belle opération comptable. Il reste 22 tours dans ce Grand-Prix de France de MotoGP. C’est maintenant Nakagami qui se charge du cas de Fabio. Il n’y a pas une seule Yamaha dans le top dix…C’est maintenant Alex Rins le plus rapide en piste. Il remonte sur le trio de tête. Alex Marquez s’en sort bien aussi, il prend la 7ème place en débordant l’Aprilia de Smith. Ce dernier perd une autre place, face à Oliveira.

Zarco passe Quarta et intègre le top dix

Pour sa part, Zarco est en pneus médiums. A voir si ce choix lui sera salvateur, plus tard dans la course. Bagnaia passe Johann mais ce dernier déborde Bradl. Puis se défait de Pecco. Il est P13. Chute de Smith ! Et Zarco passe la seconde Aprilia, il est 11eme. Juste derrière son compatriote. Il reste désormais 17 tours et le classement est le suivant; Petrucci, Dovizioso, Miller, Rins, Pol, Crutchlow, Marquez, Oliveira, Nakagami, Zarco, qui vient de passer Quartararo, 11e. Bagnaia est 12e, devant A Espargaro.

Mir fait la jonction en tête ! Marquez revient !

Devant, Mir a quasiment fait la jonction avec le trio Ducati. Il attaque et passe Jack, mais ce dernier reprend l’avantage immédiatement. Cela pourrait profiter à Pol, qui remonte également sur ce wagon de tête. Marquez passe Crutchlow. Chute de Rabat. Encore 13 tours à couvrir. Et incroyable, Alex Marquez revient lui aussi sur le groupe de tête !! Morbidelli tire tout droit dans le bac. Dovizioso prend les commandes ! Nouvelle chute, pour Crutchlow. Zarco et Quartararo sont 9e et 10e.

Pendant ce temps, les deux officiels Ducati se battent pour la tête ! Et Rins en profite ! Il est deuxième. Marquez et Pol sont revenus dans le train de tête. Quelle suspense ! Dovi a rétrogradé au 4e rang alors que Petrucci est à nouveau leader. Miller reprend Rins, pour la 2e place. 8 tours au compteur. Et problème mécanique pour Miller, qui s’écarte. Le moteur a lâché.

Marquez sur le podium, Rins au sol !

Marquez 4e, après un dépassement sur Pol ! Chute de Rins !! Marquez sur le podium ! Oliveira revient à son tour sur les leaders. Les tricolores sont maintenant 7e et 8e. Et ça sent bon pour Petrucci, qui compte plus de deux secondes d’avance sur Dovizioso. Meilleur tour en course pour Johann Zarco. 4 tours à couvrir et ils sont cinq à pouvoir encore gagner à savoir; Petrucci, Dovizioso, Marquez, Espargaro et Oliveira. Marquez passe Dovi ! Et l’Italien se laisse déborder également par Pol, maintenant troisième.

Puis c’est Oliveira qui glane la 4ème place. Bon pour Fabio. Zarco 6ème ! Dernier tour ! Quartararo se fait passer par Bradl et Mir. Petrucci s’impose devant Marquez et Espargaro. Dovi 4e et sublime 5ème place de Johann Zarco, qui passe Oliveira sous le drapeau à damier !