MotoGP : Petrucci, « heureux que Gigi (Dall’Igna) m’ait viré »

…et on le comprend ! Danilo Petrucci, qui semblait être LE grand perdant du marché des transferts ayant eu lieu avant même que la saison 2020 ne débute, sera en fin de compte LE grand gagnant. Car, au lieu de piloter une Ducati dont les performances restent inscrites en pointillés, l’Italien disposera d’un guidon capable de lui offrir des victoires, voire plus, chez KTM.

Danilo Petrucci roulera (aussi) Français en 2021 !

L’an prochain, Danilo Petrucci pilotera donc une KTM, pour le compte du Team Tech 3. Cette même machine (qui évoluera entre-temps) ayant permis a Miguel Oliveira de gagner deux courses (dont la dernière, au Portugal) et de signer une pole position. Car le Portugais, lui, rejoindra le Team KTM officiel, en lieu et place de Pol Espargaro, parti vers le difficile challenge Honda.

Alors forcément, à l’heure de faire ses adieux à Ducati, l’intéressé jubile : « Bien sûr, c’était une situation étrange. Mais des choses étranges se produisent partout dans le monde cette année. Quand Gigi [Dall’Igna] m’a appelé et m’a dit que c’était une journée très, très triste. Je me sentais comme si j’avais échoué dans ma mission. Mais avec le recul, je dois le remercier. Sa décision m’a permis de passer à une autre marque. KTM est très, très compétitif. En début de saison, personne ne pensait que KTM serait aussi rapide« .

Puis Danilo revient sur sa saison 2020 avec Ducati, difficile malgré une embellie au Grand-Prix de France, avec sa victoire : « Je n’ai jamais trouvé un bon feeling [cette année]. C’est seulement au Mans et à Barcelone que je me sentais bien sur ma moto. Sur les deux pistes, j’étais compétitif sur le mouillé et sur le sec. Le principal problème était la phase de freinage toute l’année. A Portimao, comme à Valence, j’ai eu des problèmes d’adhérence. La moto n’a jamais été bonne. Par rapport à l’année dernière, la moto a un peu changé, mais le gros problème était le pneu arrière. A part deux courses, je n’ai jamais eu un bon feeling. Mais j’ai toujours fait de mon mieux. Parfois ça a marché, parfois ça n’a pas marché. Quand je regarde en arrière, j’aurais pu faire mieux, mais j’ai tout donné« .

source