MotoGP : point mi-journée, Zarco derrière, Quarta devant

Après quatre heures d’essais, ce sont les Yamaha Petronas qui ont pris les devants, sur le circuit de Sepang. Théâtre des premiers essais de la saison 2020 de MotoGP. Fabio Quartararo signe le meilleur chrono, devant son coéquipier. En queue de peloton, Johann Zarco découvre tranquillement sa nouvelle monture, la Ducati du Team Avintia Racing.

Quartararo-Morbidelli, c’est le duo gagnant de cette première mi-journée de MotoGP en Malaisie. Les deux hommes, pour l’heure, dominent leurs adversaires et, en premier lieu, Alex Rins. 3ème après 4 heures d’essais, le pilote Suzuki point à 0,250s, juste devant la Honda de Cal Crutchlow. Suivent dans l’ordre, au sein du top 10, Miller, Vinalès, Aleix puis Pol Espargaro, Rossi et Mir.

Marquez et Rossi sont pointé respectivement aux 11ème et 12ème places. Concernant Johann Zarco, en pleine découverte de la Ducati mais aussi, de l’écurie Avintia, il est 23ème à 2,3 secondes. Mais sa marge de progression est importante sachant qu’il n’y a pas lieu à se précipiter. Notons, aussi, la 18ème place provisoire de Sylvain Guintoli sur Suzuki. Voici le classement complet de cette séance.

