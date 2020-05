MotoGP : Pol Espargaro se compare à Marc Marquez…

« Au final, tout ça ne sont que des rumeurs. Autant je monte sur la KTM et les résultats sont incroyables à tel point que je n’y bougerai pas pour tout l’or du monde. Mais c’est vrai que la Honda est une moto assez agressive, qui pourrait bien me convenir. Je crois d’ailleurs que Marc et moi, on a une façon de piloter assez proche, très déhanché et c’est justement ce qui aide quand la moto bouge. »

En clair, si Honda venait à lui proposer un guidon prochainement, malgré tout l’amour qu’il manifeste envers KTM, l’on imagine aisément qu’il accepterait sans réflechir.