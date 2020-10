MotoGP : pour Zarco, pas de consignes face à Dovizioso, chez Ducati

La question était légitime et le tricolore y a répondu sans détours…Aucune consigne n’avait été passée à Johann Zarco, dimanche dernier, sur le circuit du Mans. Et si l’on imagine que le tricolore aurait été plus prudent dans son dépassement hypothétique de l’Italien -qu’avec un autre pilote- l’intéressé terminait finalement 5ème, sur les talons d’Andrea Dovizioso. La question ne s’est donc pas posée…

Grand-Prix de France : la réaction de Johann Zarco

Dans la foulée de sa course très solide, au Grand-Prix de France de MotoGP, Johann Zarco a livré ses impressions et sentiments, après le drapeau à damier. Une course qu’il avait sans doute les moyens de gagner. Quoiqu’il en soit, le tricolore évoquait sa stratégie de même que la situation face à Andrea Dovizioso. Après la fameuse chute de Jerez, ayant entraîné l’abandon des deux hommes.

« J’ai perdu des positions, mais quand j’étais 14e, je m’attendais à rattraper les autres et ça a pris cinq ou six tours donc j’ai perdu trop de temps. Mais peu avant la mi-course, je n’étais pas en mesure d’aller plus vite et j’ai dû attendre. Puis, pas à pas, j’ai pu être à nouveau plus rapide. Je suis resté calme car je savais que je pouvais rattraper. Quand j’étais 14e, je connaissais les conditions et je savais que je pouvais revenir. Et quand j’ai trouvé un meilleur feeling, j’ai vraiment pu attaquer. Ils ne m’ont rien dit sur ce que je dois faire ou pas, mais clairement, je pense que ce n’était pas l’endroit où dépasser Dovi et je suis content comme ça, en ayant juste dépassé Miguel et de ne pas avoir passé Dovi après ce qui s’est passé à Barcelone où nous étions tous les deux à terre ».