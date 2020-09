MotoGP : Pramac espère « avoir la chance » d’avoir Johann Zarco en 2021

Si rien n’est encore décidé du côté de la maison mère de Ducati, Johann Zarco sait que, quoiqu’il arrive, il disposera d’un bon guidon l’année prochaine. En effet, c’est certain, le Français quittera Avintia Racing à la fin de l’année, en vue de rejoindre soit le Team Factory, soit Pramac. Deux structures qui disposent de la moto mise à jour. En d’autres termes, en 2021, il pilotera la nouvelle Ducati de toute façon.

Johann Zarco désiré chez Pramac

Néanmoins, l’intéressé est particulièrement désiré chez Pramac. En effet, le Team Principal de l’équipe en question vient de réagir à ce sujet, en indiquant qu’il avait déjà essayé de recruter Zarco par le passé. Sans succès jusqu’ici : « On a toujours essayé d’avoir Johann, et s’il vient il est le bienvenu. On a essayé quand il était en Moto2, mais on a pas eu la chance de l’avoir. Il a la même date d’anniversaire que moi, pour ça aussi c’est bien. C’est difficile. Bagnaia est déjà avec nous et nous sommes très contents de lui, il fait de bonnes choses. Et en même temps, il y a une histoire avec Zarco, nous n’avons pas réussi quand nous avons essayé et s’il vient avec nous maintenant pour nous ce sera avec joie. C’est une décision qu’ils prennent ensemble avec Ducati. Il y a beaucoup de choses à mettre ensemble. Au final ils sont deux pilotes à lutter pour soit l’équipe officielle, soit Pramac. Les deux sont au courant de ça, cela dépendra de comment évolue la saison. À la fin c’est Ducati qui décidera. » a-t-il déclaré au micro de Canal +, dimanche dernier.

En d’autres termes, Johann sait qu’il arrivera en terrain conquis, s’il passe chez Pramac. Sachant que pour l’heure, compte-tenu de ce qu’a réalisé Bagnaia chez Pramac dimanche dernier, au GP de Saint Marin, celui-ci a marqué de gros point vis à vis de Ducati. Reste toutefois à Zarco la possibilité de répondre, dimanche prochain, sur le même circuit…