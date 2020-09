MotoGP : programme de Saint Marin, pour le retour de Zarco et Quartararo !

Après une pause qui aura sans doute fait du bien aux nombreux organismes blessés, en MotoGP, le championnat du monde va reprendre ses droits. Ainsi, c’est sur la piste de Misano que nous avons rendez-vous, ce week-end, pour le Grand-Prix de Saint Marin 2020. Une course importante pour Ducati, mais ce sont plutôt les Yamaha qui devraient y être à l’aise.

Si l’on se fie aux qualifications et à la course de l’année dernière, les Yamaha sont certainement favorites, à Misano. Un tracé qui permet aux machines peu performantes en termes de vitesse de pointe, de ne pas être handicapées. Aussi, Valentino Rossi, Maverick Vinalès, Franco Morbidelli et surtout, Fabio Quartararo seront certainement les hommes à battre. Bien qu’il ne faille enterrer ni les Suzuki, ni les KTM ou encore, les Honda.

Mais pour nous, tricolores, c’est aussi Johann Zarco qui sera scruté. Après son exploit du Grand-Prix de Styrie, en dépit de sa blessure, le Français aura peut-être retrouvé tous ses moyens. Néanmoins, sur un circuit comme celui-ci, les Ducati devraient souffrir. Aussi, il ne faudra pas forcément s’attendre à un grand résultat à Misano, pour l’intéressé. Mais ne sait-on jamais…

Voici les horaires et le programme TV de ce week-end de course à Saint Marin.

It’s time for @MotoGPeSport Comeback Race Round 12!@73trast and @Vindex813 give us a preview of races to come at the Misano circuit 🔥 🎮

Full Video ▶️ https://t.co/sOMcBvk7al#MonsterYamaha | #MotoGPeSport | #MotoGP | #SanMarinoGP pic.twitter.com/soq2rIxldm

— Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) August 30, 2020