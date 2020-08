MotoGP : programme TV du GP d’Autriche 2020, Red Bull Ring

Dans l’aspiration de la République Tchèque, le championnat du monde de MotoGP se dirige vers l’Autriche avec deux courses successives, précédant une petite pause. Ainsi, c’est sur le Red Bull Ring que se déroulera le Grand-Prix d’Autriche 2020, du 14 au 16 août prochain.

MotoGP : Zarco, Quartararo, nouvelle victoire tricolore ?

C’est un saison très spéciale, à laquelle nous sommes en train d’assister, en MotoGP. Tout d’abord en raison du confinement l’ayant précédé puis du fait de la blessure de Marc Marquez. Laquelle ayant sans doute contribué à offrir aux fans un championnat complètement débridé avec deux vainqueurs inédits (Fabio Quartararo et Brad Binder), le retour de Rossi sur le podium ou encore, le premier podium d’une Avintia (Ducati) grâce à Johann Zarco. Et cela pourrait continuer ainsi, sur le Red Bull Ring.

En effet, sur un tracé faisant la part belle aux vitesses de pointe, les Ducati et en particulier celles de l’an passé, pourraient y être très à l’aise. Alors, forcément, l’espoir de voir un second tricolore s’imposer cette saison ne peut être ignoré. Néanmoins, Fabio Quartararo sera à nouveau le favoris, en tant que leader du championnat. Place au programme TV et horaires de ce Grand-Prix d’Autriche 2020.

Vendredi 14 août 2020

FP1 (libres 1) : 9H45, en direct sur C+ Sport

FP2 (libres 2) : 14H00, en direct sur C+ Sport

Samedi 15 août 2020

FP3 (libres 3) : 9H45, en direct sur C+ Sport

FP4 (libres 4) : 13H20, en direct sur C+

Qualifications : 14H00, en direct sur C+

Dimanche 16 août 2020

Warm-up : 9H35, en direct sur C+ Sport

Course : 14H00, en direct sur C+