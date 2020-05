MotoGP : Puig (Honda), « Dovizioso est venu nous voir »

C’est à la suite de propos tenus par Andrea Dovizioso au sujet de Honda et de Marc Marquez qu’Alberto Puig a révélé, semble-t-il, une partie du poteau rose…En effet, selon l’Espagnol, l’actuel leader de la formation Ducati aurait postulé dans le but de piloter la Honda cette saison. Sauf que, une fois l’annonce de la prolongation du contrat de Marc Marquez, le transalpin se serait désisté.

Dovizioso a-t-il eu peur d’affronter Marquez « chez lui » ?

Andrea Dovizioso a-t-il peur de la confrontation directe avec Marc Marquez, dans la même équipe ? En même temps, qui pourrait lui en vouloir, sachant que l’ibérique y règne comme dans sa propre maison. Alors, aller affronter le pilote le plus titré de ces dernières années, dans une écurie qu’il connait par coeur aurait sans doute été suicidaire. Et c’est sans doute ce que s’est dit « Dovi », d’après les propos récemment relayés par Alberto Puig, responsable du Team Honda LCR :

« Il y a quelque temps, il n’y a pas si longtemps, Andrea Dovizioso est venu nous voir et a demandé s’il pouvait conduire une Honda. Et tout à coup il n’a plus voulu de la moto. Je ne comprends pas ça. Il sait de quoi je parle« .

Voilà qui sous-entend aussi que l’intérêt d’Honda envers Andrea était bien réel. Heureusement pour Ducati, la prolongation de Marquez leur a permis de conserver leur pilote. Car en l’absence de Dovizioso, l’on se demande à quoi aurait pu ressembler leur équipe de pilotes cette année…

