MotoGP – qualif : Oliveira à domicile, Quartararo P5, Zarco P7

MotoGP, qualification, Portugal – Pole position à domicile pour le pilote KTM, Miguel Oliveira, qui a devance Morbidelli et Miller dans cet ordre. Fabio Quartararo s’élancera du 5ème rang tandis que Zarco se place à la 7ème place. Mais ce dernier pourrait être pénalisé.

MotoGP : la dernière Q1 de la saison

Ils sont nombreux à pouvoir prétendre à un billet en Q2, après les essais libres 3. Et parmi eux, nous trouvons des prétendants au podium final du classement des pilotes. Ainsi, Morbidelli et Crutchlow devront se battre pour intégrer le top douze aujourd’hui. Notons par ailleurs la présence de Valentino Rossi ou encore, du champion du monde 2020, Joan Mir. Ce qui nous promet sans doute une séance très disputée.

A noter, en libres 4, la casse moteur de la Ducati de Zarco. Suite à cet incident, le tricolore a coupé la piste, chose qui est interdite. Attention à une pénalité éventuelle, qui pourrait être lourde. D’autant que le début de la Q1 va être reporté, du fait de l’incident en question. C’est parti, à Portimao (Algarve), pour la Q1 du Grand-Prix du Portugal de MotoGP. D’emblée, Morbidelli frappe fort et prend la tête, devant le « suceur de roue », Aleix Espargaro.

Mais, coup de théâtre, le chrono de Franco est annulé ! Aleix est donc en tête, devant Brad Binder, Cal Crutchlow et Alex Marquez. Il reste moins de quatre minutes dans cette Q2 et l’ensemble des pilotes reprennent la piste. Morbidelli est très en avance dans les secteurs intermédiaires. Et il signe le meilleur temps…mai Crutchlow fait encore mieux !

Joan Mir éliminé !

C’est maintenant Binder qui entre dans le jeu, avec d’excellents intermédiaires. Mais il échoue ! Les qualifiés sont Crutchlow et Morbidelli. Suivent dans l’ordre, Binder, Espargaro, Bagnaia, Marquez, Rossi, Petrucci, Savadori, Mir, Rabat et Kallio.

MotoGP, la Q2

Les douze pilotes encore en course pour la pole se lancent, alors qu’une pénalité plane toujours au-dessus de la tête de Johann Zarco. Morbidelli signe la première référence de cette Q2. Relayé par Zarco. Mais son compatriote fait mieux ! C’est ensuite au tour de Vinalès. Morbidelli améliore et récupère les rennes. Zarco revient au second rang. Miller le devance immédiatement. Oliveira P4. Battu par Vinalès quelques secondes plus tard. Puis Pol prend la cinquième place. Après cette première salve, Fabio n’est que neuvième.

A environ 6 minutes du drapeau à damier, les pilotes repartent une dernière fois au combat. Quartararo s’élance. C’est le 5ème temps. Et chute pour Johann Zarco. Il était très véloce avant de tomber. C’est peut-être terminé pour lui. Crutchlow P2. Oliveira remonte au 6ème rang. Fabio progresse aussi mais à nouveau, il perd son avance dans l’ultime secteur, il est 3ème. A moins de deux minutes du drapeau à damier.

Surprise, Zarco est toujours en piste ! Et Morbidelli explose le chrono pour prendre la pole provisoire ! Miller deuxième. Oliveira leader à domicile ! Pol Espargaro est très rapide également mais il échoue à la 8ème place. Pole à domicile pour Oliveira !! Zarco septième. Quartararo 5ème. Dans l’attente d’une sanction éventuelle pour Johann, voici le classement de cette séance.