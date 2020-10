MotoGP – qualif : Quartararo en pole en France, Zarco en 3e ligne !

MotoGP, Le Mans, les qualifications – Après un début de séance retardé, suite à l’interruption des EL4, les qualifications ont finalement eu lieu, au Grand-Prix de France.

Et c’est Fabio Quartararo qui a signé sa neuvième pole, à domicile qui plus est !

MotoGP, GP de France, résumé de la Q1

C’est parti pour la session de rattrapage du Grand-Prix de France de MotoGP, avant la Q2. Et bien entendu, c’est la pole position de Fabio Quartararo -meilleur temps des libres 4- qui est souhaitée et attendue, par tout un peuple ! Mais n’oublions pas Johann Zarco, dans son rôle d’outsider. Mais en attendant l’explication pour la pole, deux pilotes doivent encore décrocher leur billet pour la dernière phase de cette qualif.

C’est parti pour 15 minutes dans cette Q1, sur le circuit du Mans. Mir signe le meilleur temps devant Alex Marquez alors que Bagnaia n’est que troisième, après une première boucle. Mais nombre de pilotes sont en avance, dans les secteurs intermédiaires. Meilleur temps pour Petrucci ! Battu par Marquez ! Bagnaia deuxième. Puis Nakagami met tout le monde d’accord. Binder est également attendu sur la ligne, au même titre que Petrucci.

Danilo P1 ! Mais Pecco fait encore mieux ! Deux Ducati sont devant. A moins de 4 minutes du drapeau à damier, l’ensemble des pilotes se relancent pour une ultime série. Petrucci est à l’oeuvre. Et l’Italien explose le temps de Bagnaia, plus de 5 dixièmes plus vite et aussi, plus rapide que Quartararo ce matin. Bel effort. Mir passe deuxième, provisoirement. Pecco P2. A 20 secondes du terme de cette Q1. Chute de Binder, c’est terminé pour le pilote KTM.

Has @Petrux9 booked his place in Q2? 👀 Fastest lap of the weekend so far! 🔥#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/rIgBA0JyU8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 10, 2020

Les Ducati au-dessus du lot

Aleix Espargaro est également dans un tour très rapide. Tandis que c’est fini pour Mir également. Important pour Fabio, puisqu’ils sont tout deux rivaux au championnat. Nakagami passe troisième mais ce sont Petrucci et Bagnaia qui se qualifient.

Le Mans, la Q2

Les douze pilotes les plus véloces de ce Grand-Prix de France de MotoGP 2020 s’élancent, tour à tour, dans cette Q2. Morbidelli meilleur temps, devant Bagnaia, Vinalès, Rossi et Zarco. Quartararo est sixième. Mais il prend les commandes un tour plus tard ! Pole provisoire pour le tricolore. P2 pour la Ducati de Bagnaia. Fabio est dans un troisième tour. Et il améliore encore. Après cette première salve, Quartararo mène donc devant Bagnaia, Morbidelli, Vinalès, Petrucci, Rossi, Pol, Crutchlow, Miller, Dovizioso, Zarco et Oliveira.

Un peu plus de six minutes à courir et les motos reprennent la piste. Dovi est à l’attaque. P2 pour la Ducati ! Alors que Bagnaia ne ressortira pas de son box. 4ème temps pour Morbidelli. Vinalès échoue également, le voilà 5ème, devant un très bon Petrucci. Tandis que Zarco n’est que 11ème. Crutchlow est lui aussi dans un bon tour. Cal est P2 ! Pole provisoire pour Miller !! Johann septième.

Quartararo est à l’oeuvre et signe la pole !! La neuvième de sa carrière ! A domicile, c’est sublime. De son côté, Zarco est 9ème. Miller et Petrucci seront également en première ligne. Place au classement.