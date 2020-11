MotoGP – qualification : Morbidelli P1, Zarco P4, Quartararo devant Mir

Grand-Prix de Valencia, la qualif – Pole position de Franco Morbidelli à Valence en MotoGP, tandis que Johann Zarco et Fabio Quartararo se sont qualifiés, respectivement, quatrième et onzième.

C’est parti pour la Q1 avec, les Français l’espèrent, une qualification possible pour Fabio Quartararo, onzième du classement ce matin. Après plusieurs minutes de roulage, Brad Binder est en tête, devant le pilote Yamaha Petronas. Tandis que le ciel semble se charger, progressivement. Ce qui ne serait pas la meilleure pioche pour le tricolore, en Q2. Crutchlow est à la porte de la qualification, au 3ème rang, suivi de Rins, Petrucci et Rossi.

Les gouttes commencent à tomber. Binder enfonce le clou, aux commandes de cette séance. Drapeau jaune et annulation du tour de Rins. Tous les chronos sont annulés. Mais chaque pilote disposera d’encore un tour, ce n’est pas fini. Dovizioso ne passe pas mais Fabio est qualifié, ouf ! Brad Binder conserve la tête jusqu’au drapeau à damier, Cal Crutchlow termine 3ème.

Après les quelques gouttes survenues en Q1, la dernière partie de la qualification du Grand-Prix MotoGP de Valence se lance. Vinalès signe la première référence, devant Morbidelli. Zarco 5ème. Et Quartararo aux commandes ! Morbidelli P1, devant A Espargaro ! 5ème chrono pour Johann. Et Fabio récupère le leadership ! Tandis que Mir n’est que 9ème. Oliveira passe en tête. Tandis que Quartararo échoue juste derrière le pilote Tech3. Progression de Nakagami, 3ème temps.

Can @FabioQ20 turn his weekend around? 🔄

The Frenchman, fresh from Q1, now goes fastest! 🔥#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/J0q23qhhrJ

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 14, 2020