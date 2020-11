MotoGP – qualification : Pol en pole, Zarco P4 et meilleure Ducati, Quartararo P11

MotoGP, la qualif, Valencia – Si c’est Pol Espargaro qui a signé la pole position, c’est bien Johann Zarco qui aurait du réaliser cette performance. Alors qu’il était largement en tête dans l’ultime secteur, la chute de Nakagami et le drapeau jaune qui s’en est suivi l’ont privé de ce résultat. Il sera néanmoins quatrième et meilleure pilote Ducati.

Après une séance libre 4 disputée sur une pise mouillée, les pilotes non-qualifiés pour la Q2 vont en découdre, à nouveau sur un sol humide. 14H50, la voie des stands s’ouvre et tous les pilotes se lancent. A l’exception de Johann Zarco, qui reste dans son box pour l’instant. Petrucci est le premier à s’illustrer, devant Marquez. Oliveira s’intercale entre les deux hommes. Alors qu’à dix minutes du dénouement, Johann prend enfin la piste.

Puis Rossi s’installe aux commandes de cette Q1. Petrucci est deuxième. Mais Marquez se positionne entre ces deux pilotes, avant qu’Oliveira ne récupère la tête. Bagnaia coupe la ligne, deuxième, battu de suite par Bradl. Rossi revient au 3ème rang. Zarco est en gommes médiums. Marquez troisième tandis qu’Oliveira améliore encore sa marque. Pour l’heure, le Portugais est au-dessus du lot.

No shortage of big names involved in Q1! 💪

15 minutes to decide who advances to the pole position shootout! ⏱️#EuropeanGP 🇪🇺 pic.twitter.com/eHaqm3VK98

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2020