MotoGP – qualification : Vinalès en pole, Quarta P3 devant Rossi, Zarco P10

MotoGP, Saint Marin, qualif – Pole position de Maverick Vinalès et quadruplé Yamaha à Misano ! Fabio Quartararo ne partira que troisième, tandis que Johann Zarco échoue au dixième rang.

MotoGP, Misano : la Q1

Après une séance d’essais libres 3 très disputée, le circuit de Misano s’apprête à accueillir, cette-fois, la séance de qualification. Pour commencer, c’est en Q1 que deux pilotes vont devoir tenter d’obtenir leur billet pour la phase finale. Et avec quatre KTM, Nakagami et Petrucci -tous recalés, les places seront chères. A noter que pendant les EL4, Johann Zarco a chuté. A basse vitesse, bien heureusement. Mais le meilleur chrono de cette dernière séance a été décroché par Fabio Quartararo, devant Maverick Vinalès. Ces deux hommes sont probablement les favoris de la qualif.

C’est parti, à Saint Marin, pour la première partie des qualifications. Et la première référence chronométrique est à mettre sur le compte de Pol Espargaro. Alors que le temps de Marquez a été annulé. Aleix passe la ligne et fait mieux que son frère. Nous l’avions peut-être oublié, parmi les favoris de la Q1…Mais la KTM repart pour un tour et récupère le leadership. Petrucci P3, devant Oliveira, Binder, Nakagami, Rabat et Lecuona.

Pol Espargaro impressionnant

Miguel Oliveria semble capable de prendre la tête mais, malheureusement, il se fait gêner copieusement par Alex Marquez. 5 minutes au compteur et les frères Espargaro repartent roues dans roues. Pol améliore sa marque et conforte sa place de meneur. Et deuxième chrono pour Oliveira ! Nakagami peut-il faire mieux ? Et non, c’est un échec pour la Honda.

P Espargaro et Oliveira se qualifient. Ils devance dans l’ordre, A Espargaro, Nakagami, Petrucci, Binder, Rabat, Lecuona, Bradl, Smith et Marquez.

G.P de Saint Marin : la Q2

Nous connaissons donc les douze participations à l’ultime phase des qualifications, à Misano. Pol Espargaro et Miguel Oliveira rejoignent donc leurs 10 camarades. Fabio Quartararo sera-t-il en mesure de glaner sa 9ème pole position en carrière ? Outre Vinalès, un invité surprise viendra-t-il surprendre les deux favoris ? Réponse dans 25 minutes environ. Les pilotes prennent la piste pour une première salve de tours.

Premier pilote à couper la ligne d’arrivée, Maverick Vinalès signe logiquement le tour le plus rapide. Derrière lui, Alex Rins commet une erreur qui ruine sa tentative. Pol Espargaro suit…et tombe à nouveau ! Bagnaia prend la deuxième place, suivi de Miller, Morbidelli, Rossi, Zarco, Mir et Dovizioso. Fabio met fin à son tour, en raison de la sortie du drapeau rouge, consécutive au crash de la KTM.

Pol débute mal : chute !

Les pilotes enchaînent avec un deuxième tour. Rossi est en avance à l’issu du troisième secteur. Et meilleur chrono ! Morbidelli passe second, devant Bagnaia et Vinalès. Mais c’est Quartararo qui signe le temps de référence, avec le meilleur chrono du week-end ! Il devance donc, dans l’ordre, Rossi, Morbidelli, Vinalès, Miller, Mir, Dovizioso, Zarco et Rins. Pol et Oliveira n’ont pas signé de temps. A moins de 7 minutes du drapeau à damier, Maverick se relance. « Dovi » en fait autant, quelques secondes plus tard.

Vinalès en tête ! On attend la réponse de Quartararo. Pour l’heure, les 4 Yamaha sont aux quatre premières places. Erreur pour Mir, qui doit avorter sa tentative. Alors que la KTM d’Espargaro est de retour en piste. Fabio est à l’attaque, à l’assaut du chronomètre. Mais il se loupe dans le second secteur. Oliveira progresse, il passe 6ème. Mais Dovizioso fait un peu mieux et lui chipe cette position. Zarco progresse légèrement, il est 8ème. Les Ducati sont en retrait.

Miller coupe la ligne, c’est la 6ème place provisoire. Quelques secondes à courir et Vinalès est toujours aux commandes. Mais Morbidelli prend la pole provisoire ! Fabio échoue au troisième rang. Puis Maverick récupère la pole, définitive cette-fois ! Le record de Lorenzo est tombé. Rossi prend une belle quatrième place suivi de Bagnaia, Rins, Mir, Dovizioso, Zarco, Espargaro, Oliveira.