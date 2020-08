MotoGP – qualification : Vinalès en pole, Quarta P3, Zarco 9ème

MotoGP, la qualif – 10ème pole position en Grand-Prix MotoGP pour Maverick Vinalès, avec la Yamaha, qui n’était pourtant pas attendue à pareille fête. La Ducati de Miller prend la seconde place, devant la Yamaha de Quartararo. Malheureusement, Johann Zarco échoue à la 9ème place. Ce qui reste une performance honorable.

MotoGP : la Q1 sur le Red Bull Ring

Après une séance d’essais libres 4 dominée par Pol Espargaro, les pilotes non-qualifiés directement pour la Q2 s’élancent, afin de tenter de décrocher leurs billets. Evidemment, Johann Zarco (4e chrono en EL4) fait partie des prétendants, au même titre que Valentino Rossi (2e) et même, de Danilo Petrucci. Rappelons que Dovizioso ne sera plus pilote Ducati l’an prochain, comme annoncé après les essais libres 3.

Parmi les cadors, c’est Johann qui est le premier à signer un chrono de référence. Rossi coupe à son tour la ligne, le voilà second. Et Zarco enchaîne avec un second tour et c’est le record du week-end !! L’intéressé est probablement galvanisé par l’annonce du divorce entre Ducati et Dovizioso. Petrucci est là aussi et il passe devant Valentino. A l’issue de ce premier run, le numéro 5 est donc en tête, devant Petrucci, Rossi, Marquez, Crutchlow, Binder, Lecuona, Espargaro, Smith, Bradl et Rabat.

VR46 est de retour en piste ! Mis il n’améliore pas, peut-être gêné par Danilo. Il repart pour une seconde tentative, avec son compatriote dans sa roue. Les deux hommes améliorent mais la Ducati est devant la Yamaha. Marquez est toujours 4e mais Lecuona le passe à 1 minute de la fin de cette Q1. Zarco repart avec son coéquipier sa son sillage. Mais Zarco et Petrucci son avance sur le chrono du Français !

Heureusement pour Johann, Danilo échoue, alors que Valentino prend la seconde place. C’est Petrucci qui sort. Décevante 7ème place pour le vainqueur à Brno, Brad Binder. Aleix Espargaro est P4 devant Crutchlow et Lecuona. Alors que ça chauffe entre Petrucci et Aleix, au point que l’Italien réalise un doigt d’honneur à son collègue, dans la pit-lane…Il faut dire que l’Aprilia a passablement gêné la Ducati.

Grand-Prix d’Autriche MotoGP : la Q2

C’est donc avec Rossi et Zarco que la Q2 va débuter, en Autriche. Et ce sera visiblement sur le sec que cette qualification va se poursuivre. Johann est-il capable de nous refaire le coup de Brno ? A voir, sachant que les clients sont nombreux. Et Vinalès est déjà en 1,23,8s ! Pol Espargaro échoue d’ailleurs derrière la Yamaha. Tandis que Zarco s’est un peu loupé. Quartararo aux commandes ! Mais nombre de pilotes améliorent.

A commencer par Maverick, nouvelle référence de cette Q2. Miller est P3, Mir, P4. Zarco est 5ème, devant…Pol Espargaro ! Puis Rossi passe le tricolore. Attention, le temps de Vinalès a été annulé. Qu’à cela ne tienne, il récupère la tête quelques secondes plus tard. Mir passe la ligne, P3. Fabio améliore et c’est la deuxième place. Après cette première salve, Vinalès mène devant Quartararo, Mir, Miller, Rins, Dovizioso, Pol, Rossi, Zarco, Morbidelli, Nakagami, Oliveira.

Restent environ 5 minutes désormais et Rossi comme Zarco prennent la piste. Suivis de Quartararo. Amélioration pour Maverick, qui conforte sa place de leader. Morbidelli P3. Et Dovizioso en pole provisoire. Mais Maverick récupère, encore, les rennes. Dovi coupe la ligne et signe le 3e temps. Quartararo est maintenant second. Zarco est dernier mais il est dans un ultime tour. 9e temps pour Johann, petite déception. Pole pour Vinalès, devant Miller et Quartararo, en première ligne.

Dovizioso est 4e, suivi de Pol, Mir, Morbidelli, Rins, Zarco, Nakagami, Oliveira, Rossi.