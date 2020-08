MotoGP – qualifications : Zarco en pole position !!!! Quarta P2, le doublé Français !

MotoGP, Brno, la qualif – Incroyable pole position de Johann Zarco, de retour au sommet avec Ducati, quelle belle histoire ! Et grâce à Fabio Quartararo, c’est un doublé tricolore en MotoGP. Historique…

MotoGP, République Tchèque, la Q1

Après la domination de Fabio Quartararo en libres 4, retour sur le circuit de Brno, pour la Q1. Une séance qui ne concerne pas nos Français, tout deux qualifiés directement à l’issue des EL3. Parmi les pilotes non-qualifiés se trouvent du beau monde et en particulier, Andrea Dovizoso, qui souffre ce week-end encore. Autre pilote à suivre, Nakagami, qui a certainement les moyens de se qualifier. Citons aussi Rins et Miller voire, Oliveira, qui a montré de belles choses jusqu’ici, au guidon de la KTM.

This Q1 session looks wide open! 🙌 Who will grab the final places in the pole position shootout! 🤔#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/Rg0zbyf8oN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 8, 2020

C’est parti à Brno, Stefan Bradl est le premier en piste. Et c’est Rins qui signe le premier chrono de référence. Mais Miller puis Binder font mieux. Nakagami coupe la ligne, c’est le troisième temps. A une demi-seconde de la référence provisoire. Rins est P4, suivi d’ Oliveira, Lecuona, Rabat, Marquez et Bradl, seulement à un dixième de son coéquipier. Plutôt correct pour un pigiste en mal de roulage. En revanche, Dovizioso n’a toujours pas signé de chrono. Idem pour Smith, qui a chuté assez lourdement.

Alors qu’il reste moins de cinq minutes, les pilotes reprennent la piste pour une ultime salve de tours rapide. La Ducati no4 est dans un tour véloce. Mais le transalpin est trop loin dans les intermédiaires. Il ne signe que le 6ème temps ! A près de 7 dixièmes…Incompréhensible. Pour leur part, les trois Honda se suivent. Nakagami menant devant Bradl et Marquez. Meilleur temps pour le Japonais ! Bradl passe Marquez. Et Binder P2. Ce n’est pas terminé, il reste 28 secondes. Rins est en avance, meilleur chrono ! Alex se qualifie, devant Binder, après annulation du temps de Nakagami.

Derrière, les non-qualifiés sont dans l’ordre, Oliveira, Miller, Rabat, Lecuona, Nakagami, Dovizioso, Smith, Bradl et Marquez.

Brno, la Q2, triplé pour Fabio ?

Après une Q1 incertaine jusqu’à son terme, la Q2 prend ses droits. Avec, pour les tricolores, un espoir un peu fou, celui de voir deux pilotes Français en première ligne, grâce à Quartararo et Zarco. Pour mémoire, c’est Fabio qui reste invaincu cette saison, en qualifications. Sera-t-il en mesure de signer une troisième pole d’affilée ? A suivre.

Et ça débute mal chez Aprilia puisqu’Aleix Espargaro semble victime d’un souci mécanique. Mais il repart finalement. Vinalès coupe la ligne en 1er, ce qui lui vaut le meilleur temps. Mais Pol Espargaro fait mieux. Rossi est troisième, devant Morbidelli. Meilleur temps pour Fabio ! Alors qu’Aleix signe le 3ème chrono. Il reste dix minutes. Zarco est en difficulté, il n’est que 9ème, derrière Petrucci.

Deuxième temps pour A.Espargaro, qui a profité de l’aspiration de Quartararo. Derrière les deux hommes, Pol est P3, devant Vinalès, Morbidelli, Rossi, Crutchlow, Petrucci, Zarco, Mir et Binder. Alex Rins n’a pas signé de temps.

Moins de 7 minutes, désormais et nous allons assister à l’ultime ligne droite de ces qualifications. Vinalès et Rins sont en progrès sur le premier secteur. Mais Maverick échoue au 3ème rang alors que Rins se classe 6ème. On ne change pas une méthode qui marche, A.Espargaro se place dans le sillage de Quartararo. Mais ce dernier le laisse passer…Et pour l’heure, Johann est le plus rapide sur le secteur 1 !! Chute de Crutchlow. Pole provisoire pour Zarco !!!!

Mais Fabio dispose encore d’un tour. Il est proche mais derrière, pour l’instant. Une bataille entre Français pour la pole, quel pied ! Mais Quarta chute !!! Incroyable. Pole position pour Johann, doublé tricolore !