MotoGP : Quand Ducati (Ciabatti) encense Zarco après son podium

Voilà des instants que nombre de fans du pilote Français espéraient vivre, le plus rapidement possible. Et bien grâce à la maestria de Johann Zarco, c’est chose faite ! Ducati, par la voix de Paolo Ciabatti, a couvert le pilote tricolore de louanges, après sa prestation exceptionnelle au Grand-Prix de République Tchèque. En effet, le boss de Ducati en MotoGP n’est pas resté insensible à la performance du pilote Avintia évoquant « une course fantastique ».

Ducati ne décolère pas face à l’injustice de la pénalité contre Zarco

Si Johann Zarco a réalisé une grande course à Brno, celle-ci aurait pu être encore meilleure sans une pénalité que nous sommes nombreux à ne pas comprendre. A commencer par Paolo Ciabatti : « Je pense que tout le monde comprend pourquoi [nous sommes en colère]. De notre point de vue, il s’agissait totalement de la mauvaise décision de la part de la direction de course ! Pol a fait une erreur : c’était le premier virage après la ligne droite de départ/arrivée et il avait donc vu les panneaux, donc il savait que Zarco était 0 seconde derrière lui et il a fait une erreur, il est parti large, et Zarco est juste allé à l’intérieur sur la trajectoire normale« .

« Si un pilote part large et doit revenir sur la trajectoire normale, il doit regarder car il n’est pas seul sur la piste et Espargaró le savait car il a forcément vu le panneau. On ne parvient donc pas à comprendre quelle est l’erreur de Zarco : il était sur sa trajectoire à l’intérieur et il ne pouvait pas freiner parce qu’il était très incliné. Espargaró est revenu sur lui après avoir élargi, donc pour nous l’erreur provient d’Espargaró et il aurait dû être pénalisé. Pas Zarco, qui faisait une course fantastique« .

« Il aurait terminé en seconde position, une réalisation incroyable pour Johann, pour sa troisième course sur la Ducati, dans une équipe privée comme Avintia. Cela aurait été très important d’être deuxième. Au final, et heureusement, il est parvenu à sauver la troisième marche du podium contre Rins, et un podium qu’il mérite complètement. Mais un résultat correct aurait été d’être en seconde position, donc nous sommes très contrariés« .