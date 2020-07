MotoGP : Quarataro en pole pour quelques… millimètres ! Zarco P15

À la faveur d’une petite sortie de piste de Maverick Vinales, Fabio Quartararo signe la pole position du Grand Prix MotoGP d’Andalousie. Johann Zarco est quinzième et manque la Q2.

Les essais libres 4 viennent tout juste de se conclure sur un meilleur temps de Takaaki Nakagami que débutent les qualifications. La Q1 ouvre le bal sur le circuit de Jerez et elle s’annonce explosive. Zarco, Dovizioso ou les frères Marquez y participent. Tout comme Alex Rins et Cal Crutchlow, malgré leur blessure. Globalement, la plupart des participants à cette session se sont retrouvés une fois dans le top10 durant les essais.

Coup de théâtre, Marquez lâche l’affaire !

Les pilotes entament leur premier tour chrono, mais avant même la fin de ce dernier, coup de théâtre ! Marc Marquez rentre aux stands, traverse le garage Honda et se dirige vers les camions de l’équipe. L’Espagnol semble abandonner avant même d’avoir fait un tour.

En piste, Miguel Oliveira s’installe en tête dans ce premier run. Il devance Franco Morbidelli et Johann Zarco. Le tricolore est dans le coup. Il en va de même pour Aleix Espargaro et Cal Crutchlow, qui le suivent. Andrea Dovizioso est très loin, en revanche, neuvième à ce moment. Alex Marquez est juste derrière lui, sur l’autre Honda Repsol.

Oliveira et Morbidelli passent en Q2 MotoGP

Quelques minutes après, le second run débute. Les pilotes ressortent tous ensemble, pour ralentir et s’attendre sur la piste. Dovizioso est le premier à boucler ses tours. L’Italien termine seulement quatrième de cette session, devancé par Cal Crutchlow. Ni eux, ni Zarco ne parviennent toutefois à déloger Miguel Oliveira et Franco Morbidelli. Les deux hommes se qualifient pour la Q2.

Notons la chute d’Alex Marquez dans les derniers instants de Q1. Comme son frère, l’Espagnol se tient également le bras et le coude droit. Espérons qu’il ne soit pas blessé. Si les deux hommes devaient prendre le départ demain, ils se retrouveraient aux deux dernières places sur la grille. Johann Zarco termine pour sa part en 15e position. Il devance son équipier, Esteve Rabat, 18e.

Quartararo pour une affaire de millimètres

Place à la bagarre pour la pole, maintenant. Le premier run est énormément disputé, mais un homme se détache. Il s’agit de Maverick Vinales. Avec une gomme dure à l’avant, l’Espagnol réussit un 1’37’102. Il est leader, devant Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo. Superbe performance de Brad Binder, également. Le Sud-Africain est quatrième !

Les pilotes rentrent aux stands, avant de ressortir quelques minutes plus tard. Fabio Quartararo choisit de décaler son roulage. Premier en piste, il réalise un 1’37’007 et prend la pole provisoire. Dans sa roue, Pol Espargaro chute. L’Espagnol ne se fait pas mal, mais ne fera pas mieux que 11e.

Vinales repart quelques minutes plus tard et produit alors son effort maximal. Le pilote officiel Yamaha donne tout ce qu’il a. Il compte un dixième d’avance et signe la pole position. Mais son chrono est annulé pour être sorti trop large dans le virage numéro 8.

Le chrono de Maverick Vinales invalidé, Fabio Quartararo garde le meilleur temps. Le Français signe donc sa huitième pole position en MotoGP. Une « surprise » car il se sentait mal. Francesco Bagnaia complète la première ligne, devant Valentino Rossi et un impressionnant Miguel Oliveira !

Rendez-vous demain à partir de 9h20 pour le warm-up, suivi du Grand Prix à partir de 14 heures.

Le classement des qualifications du Grand Prix d’Andalousie MotoGP

Vinales Quartararo Bagnaia Rossi Oliveira Morbidelli Miller Nakagami Binder Mir Petrucci P.Espargaro Crutchlow Dovizioso Zarco A.Espargaro Lecuona Rabat Smith Rins A.Marquez M.Marquez

[Mise à jour : Marc Marquez ne prendra pas le départ du Grand Prix d’Andalousie demain dimanche 26 juillet]