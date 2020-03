MotoGP : Quartararo champion en 2020, y croyez-vous ? [Sondage]

Après le beau succès remporté par notre précédent sondage, qui concernait Johann Zarco, nous poursuivons dans la catégorie MotoGP. Toujours dans le but de créer un peu d’activité, dans cette période de disette en termes de courses « réelles ». Aussi, cette-fois, intéressons-nous à notre deuxième Français, Fabio Quartararo. Pilote qui, logiquement, aura des ambitions très élevées, cette saison.

Fabio Quartararo a-t-il les armes et les moyens, face à Marquez ?

Alors qu’il sera pilote Yamaha officiel à partir de 2021, Fabio Quartararo va composer pour la seconde année consécutive avec la machine du Team Petronas. Une moto identique à celles de Valentino Rossi et Maverick Vinalès. Alors, avec cette structure, le Français aura-t-il les moyens de gagner son premier Grand-Prix et surtout, de se battre pour le titre de champion du monde 2020 ?

Si, pour la victoire, il ne devrait pas y avoir de problème, concernant la lutte pour le championnat, c’est une autre histoire. Car celui qui se dressera sur sa route ne sera autre que Marc Marquez. La référence ultime de la catégorie, qui dispose de deux atouts non-négligeables, par rapport à Quartararo : le fait de piloter dans une écurie d’usine ainsi que sa grande expérience de la course et de la victoire en général. Un mental d’acier, en somme.

Néanmoins, cette année, la Honda paraît plus difficile à piloter – et à mettre au point. Suffisant pour permettre à Fabio de se battre pour le titre ? Difficile à dire, car personne ne sait si l’intéressé est déjà prêt pour un tel enjeu. D’où ce sondage, dans lequel nous vous demandons simplement si vous estimez que Fabio Quartararo est prêt et capable de batailler pour le titre dès sa deuxième année en MotoGP. Pour participer, c’est ci-dessous :