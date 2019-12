MotoGP : Quartararo concède avoir « plusieurs options » pour l’avenir

Evidemment, avec une saison comme il vient d’en faire une, Fabio Quartararo est certainement l’un des pilotes les plus convoités du plateau. En effet, nombre de constructeurs le considèrent comme l’arme absolue « anti-Marc Marquez ». Alors, forcément, le tricolore peut voir l’avenir avec sérénité…

Quartararo ne ferme aucune porte

Fabio Quartararo restera-t-il avec Yamaha au-delà de la saison 2020 de MotoGP ? Pas obligatoirement. Et si l’on pensait que la réponse à cette question dépendrait en premier lieu des choix de ses coéquipiers (Valentino Rossi et une possible retraite, Maverick Vinalès et son attrait pour Ducati), ce n’est peut-être pas à ce niveau que se joueront les choses.

Car le tricolore désire avant-tout une moto capable de gagner et, l’on imagine, de lui permettre de batailler pour le titre. Dans les colonnes de Marca, Fabio s’est exprimé sur son avenir proche : « Dans le passé, j’ai eu de mauvaises expériences en pensant trop tôt à l’avenir. Je n’ai pas bien fait. En ce moment, je suis chez Yamaha Petronas, mais, comme je l’ai dit, nous avons plusieurs options. Pour l’instant, nous allons bien, mais nous devons évaluer toutes les options. Je ne me fixe aucun objectif ni aucune marque spécifique. ». En d’autre termes, Quartararo est ouvert, que l’on parle de Ducati, de Honda, de Yamaha ou autres.

L’intéressé poursuit avant de mettre les points sur les « i », après quelques sous-entendus sur son hypothétique rapport à l’argent : « je ne changerai jamais pour simplement de l’argent, mais selon la moto que l’on me proposera. Ducati a peut-être cette réputation d’argent, mais je ne vois pas cela de cette façon. »