MotoGP : Quartararo en forme, Zarco doit se ressaisir, la grille du GP d’Espagne

Recordman absolu du tour sur le circuit de Jerez, Fabio Quartararo s’élance en pole position du Grand Prix d’Espagne MotoGP, ce 19 juillet. Maverick Vinales et Marc Marquez complètent la première ligne. Après une chute, Johann Zarco est 20e sur la grille.

Fabio Quartararo poursuit sur sa lancée de 2019. Après une première pole position l’an passé sur le circuit de Jerez, le pilote Petronas a récidivé hier, 18 juillet, lors des qualifications du Grand Prix d’Espagne. Auteur du record du tour en essais libres 3, il est allé encore plus vite l’après-midi. Avec un 1’36 »705, il occupe le premier rang de ce premier Grand Prix.

Vinales, Marquez et Bagnaia pour perturber Quartararo?

Derrière le Niçois, un trio constitué de Maverick Vinales (2e), Marc Marquez (3e) et Francesco Bagnaia (4e) se tient en un peu plus d’un dixième. Marc Marquez a montré un rythme certain en essais libres et sera sans doute le principal challenger de Quartararo. Pour Vinales, il s’agira de réussir son départ, lui que l’on sait en difficulté sur ces phases de course.

Un quatuor suit ces hommes, Miller emmenant Crutchlow, Pol Espargaro et Dovizioso dans sa roue. Alex Rins est 9e sur la grille. Mais victime d’une chute en fin de qualifications, il s’est luxé l’épaule. L’Espagnol est résistant, mais sa participation à la course est remise en question…

Respectivement équipiers de Quartararo et Vinales, Morbidelli et Rossi occupent les 10e et 11e positions. Joan Mir prend enfin la 12e place, celle de dernier qualifié en Q2.

Binder tout proche de la Q2 pour son premier Grand Prix MotoGP

Derrière l’Espagnol de Suzuki, le rookie Brad Binder occupe le 13 rang. Sur la KTM officielle, l’Australien a manqué le passage en Q2 de peu. Il se paye toutefois le luxe de devancer Petrucci et Nakagami.

Aleix Espargaro occupe la 16e position sur la grille de départ. Il devance son équipier, Bradley Smith, 18e. Entre les deux hommes, Miguel Oliveira, sur la KTM Tech3, s’installe 17e.

Zarco doit briller lors de la course

Les Ducati Avintia de Tito Rabat et Johann Zarco occupent les 19e et 20e rangs. Le tricolore a souffert dans cette qualification avec une chute. Gageons que la course sera plus favorable, lui qui sait avoir un rythme proche du top10.

Les rookies Alex Marquez et Iker Lecuona complètent enfin la grille de départ de ce Grand Prix MotoGP d’Espagne. Rendez-vous à 14 heures pour l’extinction des feux dans cette première manche de la saison 2020.

La grille de départ du Grand Prix MotoGP d’Espagne 2020

Quartararo Vinales M.Marquez Bagnaia Miller Crutchlow P.Espargaro Dovizioso Rins Morbidelli Rossi Mir Binder Petrucci Nakagami A.Espargaro Oliveira Smith Rabat Zarco A.Marquez Lecuona

(Notez toutefois que différentes pénalités pourraient tomber en cas de changement(s) de pièce(s),… de dernière minute. Nous ne manquerons pas de vous le rapporter et de mettre la grille à jour si un tel scénario se produit. Restez connectés sur Le Mag Sport Auto !)