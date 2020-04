MotoGP : Quartararo peut être champion en 2020, selon nos lecteurs

Second sondage de l’année (dans la catégorie MotoGP) après celui consacré à Johann Zarco, celui dédié à Fabio Quartararo a reçu nettement moins de suffrages. Et pour cause, sur Le Mag Sport Auto, nos lecteurs semblent d’avantage se passionner pour l’ex-pilote KTM, sans dénigrer pour autant le pilote Yamaha SRT. Mais si le nombre de votants s’est avéré nettement inférieur au score réalisé dans le sondage lié à Zarco, vous avez tout de même été une large majorité à estimer que Fabio avait la capacité d’être titré dès 2020, en MotoGP.

Fabio Quartararo : la victoire et puis…

Malgré le fait que Fabio Quartararo pilote, à nouveau, pour une écurie « cliente » cette année, vous êtes nombreux à penser que le Français dispose des armes pour être sacré dès cette année. Au guidon d’une Yamaha identique à celle des pilotes officiels (Valentino Rossi et Maverick Vinalès), donc, exploitée par le Team Petronas. Un résultat assez logique, compte-tenu de l’impression de puissance qui se dégage de l’ex-rookie. Seul pilote véritablement en mesure de battre régulièrement Marc Marquez en qualifications, pour sa toute première saison en MotoGP.

Toutefois, pour atteindre cet objectif de titre, le tricolore devra tout d’abord gagner son premier Grand-Prix. Chose qui lui a régulièrement échappé, la saison passée. Il s’agit d’ailleurs, certainement, de l’ultime pallier à passer avant de pouvoir, enfin, lutter contre la référence de la MotoGP. C’est donc, en particulier, du côté du mental que tout se jouera.

Toujours est-il que 55,7% de nos lecteurs ayant participé au sondage estime que Fabio Quartararo peut devenir champion du monde dès cette année. 40,9% des sondés, au contraire, pensent que cela n’est pas possible. Enfin, 3?5% des votants ont préféré ne pas se prononcer. Merci à toutes et à tous de vos participations et à très vite pour un prochain sondage.