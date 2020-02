MotoGP : Quartararo reprend la tête, Zarco 6e ! (tests Qatar J2)

Fabio Quartararo termine la deuxième journée d’essais MotoGP au Qatar en tête. Johann Zarco réalise le sixième temps, à cinq dixièmes de son compatriote.

La France brille dans cette deuxième journée de tests MotoGP au Qatar. Fabio Quartararo comme Johann Zarco concluent en effet au sommet de la feuille des temps. Les deux ayant parcouru beaucoup de tours, notamment cet après-midi.

La France brille pour les tests MotoGP au Qatar

Car le pilote Yamaha Petronas a bouclé 65 révolutions du circuit de Losail, avec comme meilleur tour un 1’54’’038. Premier en piste ce matin, le Niçois est longtemps resté leader en première partie de session. Avant de voir Maverick Vinales et Franco Morbidelli, notamment, le dépasser après quatre heures de roulage.

Ayant alors parcouru un peu plus d’une vingtaine de tours, Quartararo a passé la vitesse supérieure, tout comme les autres pilotes Yamaha. Souhaitant travailler sur le rythme de course, le firme aux diapasons a effectué des relais important. Avec 68 tours pour Vinales, 70 pour Morbidelli (meilleur performer du jour) et 52 pour Rossi. En profitant également pour claquer de bons chronos, ces derniers se plaçant respectivement 3e, 4e et 9e.

Autre tricolore a réaliser une nouvelle belle performance, Johann Zarco prend le 6e rang aujourd’hui. Déjà performant sur le circuit de Sepang et hier, à Losail, le tricolore signe une nouvelle belle progression.

19e après quatre heures de test, à 1’3 seconde, il remonte à seulement cinq dixièmes à l’issue de cette journée. En 1’54’’565, il réussit un chrono qui l’aurait placé 4e hier. Et termine loin devant Esteve Rabat, 16e en 1’’55’’352.

Suzuki perd la tête, Honda est en retrait

Suzuki place pour sa part ses deux machines dans le top10, Rins 2e devançant Mir, 7e. Surprise du côté de Ducati puisque Francesco Bagnaia est le premier pilote pour la firme de Bologne. L’Italien terminant devant son compatriote Andrea Dovizioso, 8e du jour. Alors que Danilo Petrucci et Jack Miller terminent 12e et 15e.

Takaaki Nakagami emmène pour sa part Honda au classement, le pilote LCR Honda se classant 10e. Alors que Marc Marquez est 14e, à une seconde. Alex Marquez et Cal Crutchlow terminant pour leur part 19e et 21e, à 1’6 et 2’1 secondes.

Le classement du jour 2 des essais MotoGP au Qatar

Voici le classement du jour 2 des essais MotoGP au Qatar. Rendez-vous demain pour la suite des tests, et un dernier jour de roulage avant l’ouverture de la saison 2020.