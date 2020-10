MotoGP : Quartararo satisfait de sa 1ère course sous la pluie, en France

Mine de rien, Fabio Quartararo ne participait qu’à sa première course de MotoGP sous la pluie, dimanche dernier en France. Car on en oublierait presque que le tricolore n’a exécuté, jusqu’ici, qu’une seule saison dans la catégorie reine de la deux roues. Alors, oui, le Français peut être satisfait de sa gestion des événements, avec cet objectif du titre de champion du monde en point de mire.

Fabio Quartararo : la maturité, déjà !

Finalement, Fabio Quartararo s’est plutôt bien tiré du Grand-Prix de France de MotoGP. Même si sur le sec, l’intéressé aurait joué la gagne. Toutefois, avec la victoire de Petrucci devant Marquez et Pol Espargaro, le pilote Yamaha a bien limité la casse, Dovizioso n’ayant terminé que quatrième. Et dans sa position -leader du championnat- Fabio a surtout fait preuve de maturité, en faisant « l’épicier », chose indispensable pour être couronné, parfois.

« Sincèrement, quand j’ai passé la ligne d’arrivée, j’étais content de finir devant Joan et Maverick. Mais j’ai vu l’écran géant et j’ai vu un pilote en rouge gagner la course. Je me suis dit ‘Dovi a gagné aujourd’hui, il va se rapprocher’. Puis j’ai vu que c’était Petrucci. Je me suis dit que c’était bien ! Et le deuxième était Álex, le troisième était Pol. J’étais en colère mais content. Notre première course sous la pluie aurait pu être pire. Je suis toujours en tête du championnat. C’est vraiment une saison étrange! Je suis satisfait d’être encore devant au championnat »

« Je pense que c’est la première fois que je pense au championnat en course. Quand il m’a doublé, je me suis dit que c’était impossible. Je n’allais pas voir l’arrivée sans rien tenter. J’ai essayé de freiner très tard au virage neuf, pour le doubler, le faire sortir un peu large, mais j’étais également large parce que j’ai dépassé la limite. Cette bataille pour la neuvième place était comme une bataille pour la victoire. C’était assez fun, tout le monde était à cent pour cent, même si on dit que personne ne veut gagner ce championnat. Tout le monde veut le gagner. J’aurais préféré finir devant mais c’était un bon dépassement. »

« Je voulais faire beaucoup mieux. Je peux être content de ma course sous la pluie, ma première course dans ces conditions. Ce n’est pas si mauvais pour le championnat, mais évidemment, j’aurais préféré une course sur piste sèche, parce que nous avions un très bon rythme. Mais c’est comme ça. Nous devons nous concentrer sur Aragón dans quelques jours. Nous avons pris de gros risques. J’ai demandé à l’équipe de faire de gros changements sur la moto, et nous devions voir ce que cela allait donner. Parce que dans la première séance, ce n’était pas bon. Je pensais que ce serait mieux. J’ai quand même eu des difficultés pour faire chauffer les pneus mais j’étais un peu inquiet avant la course, parce que je n’avais jamais jamais testé ces réglages. Première course sur la pluie, première course avec ces réglages, en pole position, donc j’étais un peu nerveux, mais au final, c’était bien de voir que les réglages n’étaient pas si mauvais. »