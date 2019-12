MotoGP, Quartararo (un peu) plus populaire que Zarco, chez nos Twittos

Vous avez choisi mais cela n’a pas été simple ! En effet, il y a peu, nous vous proposions de faire votre choix entre Johann Zarco et Fabio Quartararo. Et, comme certains d’entre-vous nous l’ont indiqué, pas évident de choisir lorsque l’on est supporter tricolore. Si bien que nombre d’entre-vous ce sont abstenus….Néanmoins, un vainqueur est finalement sorti de ce sondage.

MotoGP : Quartararo devant Zarco mais…

Presque 5 fois moins de participations à ce sondage « franco-français » par rapport au précédent, voilà un message clair envoyé par les Twittos adeptes de Le Mag Sport Auto. Car c’est sur Twitter que nous vous proposions de vous exprimer à nouveau, voilà quelques jours. La question était simple à savoir, « êtes-vous plutôt fan de Johann Zarco ou de Fabio Quartararo » ? Et vu le nombre de participations en baisse, vous êtes nombreux à ne pas avoir pu choisir. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, pour Fabio comme pour Johann, qui auront tout deux besoin de vos soutiens pour gravir l’échelon supérieur (la victoire).

Toujours est-il que, malgré tout, l’un des deux pilotes est arrivé en tête. Après un départ fulgurant, Fabio Quartararo a progressivement été rattrapé par Johann Zarco. Mais, au final, c’est le plus jeune de nos représentants qui s’est imposé. Avec 56,7% des suffrages (ce qui reste une majorité mesurée), le pilote Yamaha a donc remporté cette bataille sur Twitter. Aussi, la prochaine fois, nous tenterons d’élargir en vous proposant un sondage moins restrictif, directement sur Le Mag Sport Auto.

En attendant, merci à toutes et à tous pour vos participations et vos commentaires et excellentes fêtes de fin d’année !