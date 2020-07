MotoGP : Quartararo vs Vinales, Bagnaia en arbitre, la grille de départ en Andalousie

Fabio Quartararo mène la grille de départ MotoGP en Andalousie. Le Français devance Maverick Vinales. Les deux hommes partent favoris de cette course, dont voici la grille de départ.

Pour la huitième fois de sa jeune carrière, la deuxième fois en 2020, Fabio Quartararo est en pole position d’un Grand Prix MotoGP. Le Français a été le plus rapide hier dans l’exercice du meilleur tour, sur le circuit de Jerez. Enfin, le plus rapide… pas totalement au final.

En effet, l’auteur du meilleur chrono des qualifications a été Maverick Vinales, en 1’36’907. Mais voilà, sorti trop large de quelques millimètres au virage 7, son temps a été invalidé. Avec son 1’37’007, Fabio Quartararo a donc hérité d’une pole qu’il n’espérait plus.

Le combat entre ces deux pilotes s’annonce impitoyable en course. Leur rythme en simulation de course a été très proche tout au long du week-end. D’autant que Maverick Vinales semble désormais capable de bons départs, sa grande faiblesse en 2019. Il pourrait donc challenger Quartararo dès le début de course.

Derrière les deux pilotes Yamaha, Francesco Bagnaia complète la première ligne. En 1’38’176, l’Italien a réalisé une superbe performance. Mais son rythme de course n’est pas aussi flamboyant que le duo de tête. Valentino Rossi, quatrième à trois dixièmes, pourrait en revanche très bien se mêler à la bagarre pour la tête.

« The Doctor » de son surnom devance un immensément surprenant Miguel Oliveira. Sur la KTM Tech3, le Portugais (passé par la Q1 !) s’est fait discret. Puis il a simplement surpris presque tout le monde dans les dernières secondes. Franco Morbidelli ferme la deuxième ligne.

Jack Miller ouvre pour sa part la troisième. À son aise en course le week-end passé (avec une quatrième place), l’Australien devra réussir un bon départ pour se mêler à la tête de course. Takaaki Nakagami le suit en huitième place. En confiance, le Japonais s’est malheureusement raté en fin de Q2.

Autre pilote KTM surprenant, Brad Binder est neuvième. Joan Mir, Danilo Petrucci puis Pol Espargaro complètent le top12 des pilotes qualifiés en Q2. L’éclopé Cal Crutchlow est tout proche, au treizième rang, malgré un scaphoïde abimé. Deux Ducati en mal de performance le suivent, d’abord Andrea Dovizioso, puis Johann Zarco, 15e.

Le tricolore a au moins le mérite de devancer Esteve Rabat, son équipier, 18e. Entre eux, Aleix Espargaro et son Aprilia prennent le 16e rang, Iker Lecuona est 17e sur la KTM. La dernière ligne est composée de Bradley Smith, 19e. Le Gallois est devant un autre blessé en mal de roulage, Alex Rins. Alex Marquez ferme la grille avec le 21e temps. Marc Marquez, sans chrono en qualifications, aurait pu occuper le dernier rang. Mais l’Espagnol est forfait pour la course. Autant dire que pour Honda Repsol, un long chemin de croix semble s’annoncer.

La course MotoGP du Grand Prix d’Andalousie débutera à 14 heures ce dimanche 26 juillet. Le warm-up se disputera pour sa part de 9h20 à 9h40.

We just can't watch this enough! Another pole position for Fabio ❤️#AndaluciaGP | @MotoGP pic.twitter.com/5W4Dla0aFA

— PETRONAS SRT (@sepangracing) July 25, 2020