MotoGP : Rabat évoque le rôle clé de Zarco chez Avintia

Voilà quelques jours, le sympathique Tito Rabat, coéquipier de Johann Zarco chez Avintia cette année, a répondu à une interview de nos confrères de DAZN. Et justement, l’intéressé a évoqué la présence du pilote Français. Un transfert visiblement clé puisqu’ayant permis à la petite équipe privée de prendre une nouvelle dimension.

Johann Zarco : le coup de boost dont avait besoin Avintia ?

Tito Rabat et Johann Zarco s’entendront-ils cette année, en tant que coéquipier, dans le but de faire progresser Avintia Racing ? Impossible à prédire. Néanmoins, une chose semble déjà acquise, la reconnaissance de Rabat envers son compagnon d’écurie. Car selon lui, la structure ibérique n’est plus une structure privée, « aussi » grâce à Johann Zarco : « Ce n’est plus une équipe privée, c’est aussi grâce à la venue de Zarco, j’ai le même traitement que lui, et cela peut être une opportunité pour moi », a-t-il ainsi déclaré.

Tout en évoquant ce statut à égalité avec la star tricolore. Aussi, cette saison 2020 sera cruciale pour le jeune pilote, qui devra se montrer proche de la référence qu’incarne son voisin de garage. Et si pour l’heure, les essais hivernaux semblaient plus favorables à Johann, Tito devrait avoir le temps de progresser pour élever son niveau et, qui sait, rêver de mieux -lui aussi- au sein de la galaxie Ducati…

