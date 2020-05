MotoGP : reprise aujourd’hui en Autriche pour KTM, avec un 1er test

Cela devait arriver et c’est l’écurie KTM qui va ouvrir le bal ! En effet, la formation engagée en MotoGP va reprendre le chemin des tests en conviant deux de ses pilotes officiels à des essais sur le circuit du Red Bull Ring. Piste accueillant chaque année le Grand-Prix d’Autriche.

Ainsi, Pol Espargaro et Dani Pedrosa seront au guidon de la KTM RC16 sur le tracé de Spielber dès aujourd’hui, mercredi 27 mai 2020. Des essais qui se poursuivront également demain, jeudi 28 mai. Le constructeur autrichien -tout comme Aprilia- dispose de séances supplémentaires par rapport aux autres équipes et constructeurs engagés en MotoGP, d’où ces tests isolés avant le début de la saison.

Tomorrow will see #MotoGP bikes turn a wheel in anger again! 🙌

KTM will begin a two-day test in Spielberg with @polespargaro and @26_DaniPedrosa in action! 👊 pic.twitter.com/jrsAFaII1M

