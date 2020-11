MotoGP : Rossi à nouveau positif au Covid ! La fiabilité des tests en cause ?

Alors qu’il avait finalement obtenu l’autorisation de reprendre du service, le week-end dernier à Valencia, Valentino Rossi pensait sans doute être tiré d’affaire. Malheureusement, la sentence est tombée, le pilote italien est à nouveau positif au COVID-19. Chose qui lui interdira très probablement de retrouver son guidon chez Yamaha, ce week-end au GP MotoGP de Valencia.

Valentino Rossi passé entre les mailles du filet ?

Comment cela a-t-il pu se produire ? Car si le fait de rester positif au COVID plusieurs semaines après la contraction du virus n’est pas anormal (certains organismes mettant plus de temps que d’autres à l’évacuer, jusqu’à un mois voire plus), le fait d’être dépisté positif, quelques jours après deux test négatifs, est surprenant. Et bien que l’on sache que ces tests ne soient pas fiables à 100%, deux résultats négatifs suivis, une semaine plus tard, d’un positif ne sont pas habituels.

Il reste donc une hypothèse, le fait que le test en question n’ait pas été réalisé correctement, c’est à dire sans enfoncer suffisamment l’accessoire concerné dans le conduit nasal (source médicale) ? Problème, Rossi s’est promené tranquillement dans le paddock et dans son box durant deux journées complètes. Ce qui signifie que d’autres cas, dans son entourage, pourraient être révélés dans les heures à venir.

Pour revenir au plan sportif, Valentino sera très certainement remplacé par le très convaincant Garrett Gerloff. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite à ce sujet, par son équipe.